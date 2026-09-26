İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarını sarsan geniş kapsamlı fon soruşturmasında para ve yatırımcı trafiğini tamamen deşifre etmek amacıyla düğmeye bastı.

Başsavcılık Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) resmi müzekkere yazılarak 7 yatırım şirketine bağlı fonların kuruluş tarihlerinden bugüne kadarki tüm işlem geçmişi talep edildi.

MKK'YA MÜZEKKERE YAZILDI: 7 YATIRIM ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA

Savcılık tarafından MKK Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda, soruşturma kapsamında yer alan 7 kritik finans kuruluşuna bağlı fonların ayrıntılı yatırımcı ve işlem dökümlerinin iletilmesi istendi.

İnceleme kapsamına alınan 7 şirket şunlar oldu:

• Pusula Finans A.Ş.

• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

• Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

• Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü açıklandı.

KURULUŞTAN TASFİYEYE TÜM ALIM-SATIM DÖKÜMÜ İNCELENECEK

Başsavcılık, mezkur fonların faaliyete geçtiği günden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye kararlarının uygulandığı tarihe kadar gerçekleşen tüm yatırımcı hareketlerinin tespit edilmesini talep etti.

MKK’dan gelecek veriler doğrultusunda; yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL tutarları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve bu fonlardaki hesap geçmişleri dönemsel olarak incelenerek dev para trafiği haritalandırılacak.

KRİTİK SON 3 AY İÇİN "ÖZEL VE İVEDİLİKLE" MERCEK

Savcılığın müzekkeresinde en çok dikkat çeken detay ise son üç aya ilişkin özel talep oldu. Başsavcılık; Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 kapsayan son 3 aylık kritik süreçte fonlardan çıkış yapan (pay satan/nakde geçen) tüm yatırımcıların:

• Adet bilgileri,

• İşlem tutarları,

• Bakiye dağılımlarının,

ayrıca raporlanarak başsavcılığa ivedilikle ulaştırılmasını istedi.

Piyasa ve hukuk uzmanları, tasfiye kararları öncesindeki bu son 3 aylık periyotta yapılan fon çıkışlarının zamanlaması, büyüklüğü ve kimler tarafından gerçekleştirildiğinin analiz edilmesiyle, olası bilgi sızdırma (insider trading) veya kaçış hamlelerinin somut delillerle ortaya konulacağını değerlendiriyor.

MKK'dan gelecek verilerin soruşturma dosyasındaki mevcut mali tablolarla birleştirilmesi bekleniyor.