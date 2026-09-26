Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,90 değer kaybıyla 12.899,35 puandan kapanış gerçekleştirdi.

Hafta boyunca en düşük 12.840,20, en yüksek 13.370,03 puan seviyelerini test eden piyasada, ana sektör endekslerinde de kayıplar derinleşti.

En sert düşüş yüzde 9,86 kayıpla mali endekste yaşanırken; sanayi endeksi yüzde 4,50, teknoloji endeksi yüzde 2,23 ve hizmetler endeksi yüzde 2,06 geriledi.

BIST 100'ÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Haftalık kapanışlar itibarıyla Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketleri şöyle sıralandı:

• ASELSAN (ASELS): 1 trilyon 697 milyar 460 milyon TL

• Tüpraş (TUPRS): 782 milyar 279 milyon TL

• Koç Holding (KCHOL): 549 milyar 21 milyon TL

BIST 100'ÜN ŞAMPİYONLARI VE EN ÇOK GERİLEYENLERİ

Haftalık bazda BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok kazandıran yüzde 24,46 primle Tukaş (TUKAS) oldu.

Tukaş'ı yüzde 18,21 ile Balsu Gıda (BALSU) ve yüzde 13,36 ile Tekfen Holding (TKFEN) takip etti.

BIST 100 içerisinde en sert değer kaybı yaşayan hisseler ise yüzde 40,91 ile Ral Yatırım Holding (RALYH), yüzde 40,88 gerilemeyle Katılımevim (KTLEV) ve Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) oldu.

BORSA DÜŞERKEN EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Piyasadaki gerilemeye rağmen yatırımcıların alım yönlü yoğun ilgi gösterdiği ve en yüksek net para girişi kaydedilen hisseler şunlar oldu:

• ASELS (ASELSAN): 264.119.052 TL para girişi (yüzde 1,22 yükselişle 372,25 TL)

• TRALT (Trafalgat / Altın): 245.416.976 TL para girişi (yüzde 2,98 yükselişle 49,84 TL)

• TOASO (Tofaş Oto): 81.890.432 TL para girişi (yüzde 3,76 yükselişle 290,00 TL)

• GUBRF (Gübre Fabrikaları): 57.263.872 TL para girişi (yüzde 6,45 yükselişle 458,00 TL)

• ASTOR (Astor Enerji): 53.034.150 TL para girişi (yüzde 0,29 yükselişle 261,25 TL)

• TUPRS (Tüpraş): 50.432.503 TL para girişi (yüzde 1,16 düşüşe rağmen 406,00 TL)

• ECILC (Eczacıbaşı İlaç): 49.137.053 TL para girişi (yüzde 9,42 yükselişle 68,50 TL)

• BIMAS (BİM Mağazalar): 48.264.796 TL para girişi (yüzde 0,47 yükselişle 424,75 TL)

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Satışların yoğunlaştığı ve piyasadan en fazla nakit çıkışının gerçekleştiği hisse senetleri ise şu şekilde listelendi:

• ISCTR (İş Bankası C): -210.886.425 TL para çıkışı (yüzde 0,98 düşüşle 13,07 TL)

• PETKM (Petkim): -98.875.025 TL para çıkışı (yüzde 4,27 düşüşle 21,06 TL)

• FROTO (Ford Otosan): -84.461.500 TL para çıkışı (yüzde 0,78 düşüşle 76,80 TL)

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): -77.627.945 TL para çıkışı (yüzde 0,53 düşüşle 37,74 TL)

• THYAO (Türk Hava Yolları): -68.134.432 TL para çıkışı (yüzde 0,78 yükselişe rağmen 290,75 TL)

• MGROS (Migros): -55.367.592 TL para çıkışı (yüzde 0,95 düşüşle 523,50 TL)

• SASA (Sasa Polyester): -46.975.703 TL para çıkışı (yüzde 1,42 düşüşle 2,08 TL)

• TRMET (Trafalgar Metal): -44.689.851 TL para çıkışı (yüzde 1,67 yükselişe rağmen 140,40 TL)

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