Borsa İstanbul'un dev şirketlerinden TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılı kâr payı dağıtımının ikinci taksiti için geri sayıma geçti.

Tüpraş Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda belirlenen toplam 33 milyar TL’lik dev kâr payı paketinin ilk taksiti 16 Mart 2026 tarihinde (hisse başına net 8,82 TL) ödenmişti.

Kâr payının 30 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ikinci taksitinde ise hisse sahiplerine brüt yüzde 674,69, net yüzde 573,49 oranında temettü ödemesi yapılacak.

TEMETTÜ ÖDEMESİNİN DETAYLARI VE TAKVİMİ

• Hak Kullanım Tarihi: 30 Eylül 2026 Çarşamba

• Brüt Temettü Miktarı: Hisse başına 6,7469533 TL (Brüt yüzde 674,69)

• Net Temettü Miktarı: Hisse başına 5,7349103 TL (Net yüzde 573,49)

• Hesaplara Geçiş Tarihi (T+2): 2 Ekim 2026 Cuma

TEMETTÜDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tüpraş’ın 2. taksit temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların 29 Eylül 2026 Salı günü seans kapanışı itibarıyla portföylerinde TUPRS hisse senedi bulundurmaları yeterli olacak.

Takas esasları gereği (T+2 kuralı), 30 Eylül'de hak edilen temettü tutarları nakit olarak 2 Ekim Cuma günü yatırımcıların hesaplarında kullanılabilir bakiyeye dönüşecek. İkinci taksit için net temettü verimi ise 29 Eylül seans sonu kapanış fiyatına göre netlik kazanacak.

Şirket yetkilileri, kâr dağıtım politikasında küresel piyasa beklentileri, uzun vadeli yatırım stratejileri, nakit akışı ve kârlılık dengesinin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

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