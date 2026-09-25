Gün içinde 11,02 puan yükselen BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 99,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiği ve yapay zeka hisselerindeki canlılık risk iştahını desteklerken, yüksek petrol fiyatları yükselişi sınırladı.

Sektörel ayrışmada madencilik yüzde 2,16 kazançla öne çıkarken, aracı kurum işlemlerinde Ziraat Yatırım günü 77,96 milyon TL (77.959.687 TL) net alım hacmi ile pozitif tarafta kapattı.

ZİRAAT YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Ziraat Yatırım'ın kapanış seansına doğru alım tarafında petrokimya ve otomotiv devleri öne çıktı. Kurumun en çok net alım gerçekleştirdiği ilk 5 hisse senedi ve işlem detayları şöyle şekillendi:

• PETKM: 30,09 milyon TL net hacim (Maliyet: 21,39 TL) – Toplam alımların yüzde 5,45'i

• TUPRS: 29,60 milyon TL net hacim (Maliyet: 406,51 TL) – Toplam alımların yüzde 5,36'sı

• FROTO: 22,87 milyon TL net hacim (Maliyet: 77,20 TL) – Toplam alımların yüzde 4,14'ü

• GUBRF: 19,46 milyon TL net hacim (Maliyet: 447,27 TL) – Toplam alımların yüzde 3,52'si

• BIGTK: 18,32 milyon TL net hacim (Maliyet: 133,69 TL) – Toplam alımların yüzde 3,32'si

Diğer hisse senetlerindeki toplam alım tutarı ise 431,89 milyon TL (yüzde 78,21) oldu.

ZİRAAT YATIRIM’IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Kurumun satış tarafında ise aracı kurum, savunma ve enerji hisseleri ilk sıraları paylaştı. İş Yatırım Ortaklığı (ISMEN) satış listesinin zirvesinde yer aldı:

• ISMEN: -25,79 milyon TL net hacim (Maliyet: 32,17 TL) – Toplam satışların yüzde 5,44'ü

• ASELS: -23,74 milyon TL net hacim (Maliyet: 373,48 TL) – Toplam satışların yüzde 5,01'i

• ASTOR: -16,14 milyon TL net hacim (Maliyet: 256,56 TL) – Toplam satışların yüzde 3,40'ı

• TRALT: -15,90 milyon TL net hacim (Maliyet: 49,41 TL) – Toplam satışların yüzde 3,35'i

• EKGYO: -15,40 milyon TL net hacim (Maliyet: 19,01 TL) – Toplam satışların yüzde 3,25'i

Diğer hisselerdeki toplam satış tutarı -377,30 milyon TL (yüzde 79,55) seviyesinde gerçekleşti.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE GELECEK HAFTA BEKLENTİLERİ

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik ve dış ticaret verilerinin, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve imalat PMI verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 seviyeleri direnç, 12.800 ve 12.700 puan ise ana destek olarak izlenecek.

Ziraat Yatırım'ın kapanışa doğru sanayi ve ihracatçı devlerde (PETKM, TUPRS, FROTO) pozisyon büyütmesi haftanın son işlem gününde dikkat çeken stratejik hamle oldu.

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