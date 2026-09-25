Ekonomik dalgalanmalar ve finansal darboğaz nedeniyle konkordato sürecine giren şirketlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

İflas kararlarının ardından şirket çalışanları, tedarikçiler ve alacaklılar için uzun soluklu ve çetin bir hukuki tasfiye süreci başladı.

KOCAELİ VE İSTANBUL MAHKEMELERİNDEN ART ARDA İFLAS KARARLARI

İflas kararları Kocaeli ve İstanbul'daki asliye ticaret mahkemelerinden geldi. İflas bayrağını çeken şirketler ve faaliyet alanları şu şekilde:

• Kuşçu Seyahat (Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi): Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, sektörde "Kuşçu Seyahat" markasıyla tanınan firma hakkında iflas kararı verdi. Yurt içi/dışı turlar, uçak bileti, transfer, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan firmanın portföyünde Türkiye’nin önde gelen dev şirketlerinin de yer aldığı öğrenildi.

• Ermetal Çelik Yapı: Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflası tescillenen bir diğer firma ise inşaat ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren Ermetal Çelik Yapı oldu.

• Derix İlaç Ecza Deposu: İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kartal’da faaliyet gösteren ilaç tedarikçisi Derix İlaç Ecza Deposu hakkında iflas kararı açıklayarak resmi tasfiye sürecini başlattı.

ALACAKLILARI VE ÇALIŞANLARI NE BEKLİYOR? İFLAS MASASI DEVREDE

Konkordato korumasının sona ermesi ve iflas kararlarının kesinleşmesiyle birlikte şirketlerin tüm mal varlıkları üzerindeki tasarruf yetkisi İflas Masası’na devredildi.

Süreç bundan sonra şu adımlarla ilerleyecek:



• Mal Varlıklarının Tasfiyesi: Şirketlerin bünyesindeki taşınır, taşınmaz ve mali varlıklar icra/iflas daireleri aracılığıyla satışa çıkarılacak.

• Alacak Sıralaması (Sıra Cetveli): Elde edilen gelir doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu uyarınca öncelikle işçilik alacakları (kıdem, ihbar ve birikmiş maaşlar) ve devlete olan borçlar ödenecek. Kalan tutar üzerinden tedarikçi ve diğer alacaklıların ödemeleri yapılacak.

Uzmanlar, iflas masası işlemlerinin ve alacakların tahsil sürecinin uzun yıllar alabileceği konusunda tarafları uyarıyor.