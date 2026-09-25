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Son kaynak tedarik tarifesinde uygulanan devlet desteği (sübvansiyon) limitlerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Yapılacak bu kısıtlama ile birlikte milyonlarca hanenin faturalarında ciddi artışlar yaşanması bekleniyor.

Kış ayları yaklaşırken milyonlarca konut abonesini yakından ilgilendiren kritik bir elektrik faturası düzenlemesi gündeme geldi.

Mevcut düzenlemede yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) olarak uygulanan sübvansiyonlu tüketim sınırının, yeni kararla birlikte 3 bin kilovatsaate düşürülmesi hedefleniyor.

Milyonlarca hane etkilenecek! Elektrik faturalarında gizli zam, Görsel 1

Bu sınırın geriletilmesi, aylık elektrik faturası ortalama 780 TL ve üzerinde gelen birçok konutun artık devlet desteğinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Limiti aşan aboneler, enerjiyi gerçek maliyetler üzerinden vergilendirilen yüksek katmanlı tarifelerden tüketmek zorunda kalacak.

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Milyonlarca hane etkilenecek! Elektrik faturalarında gizli zam, Görsel 2

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI: "BU BİR GİZLİ ZAMDIR"

Düzenlemeyi değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Genel Başkanı Mahir Ulutaş, limit kısıtlamasının örtülü bir zam niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Son 5 yılda dağıtım bedellerinde yaşanan yüksek oranlı artışlara vurgu yapan Ulutaş, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve bölgesel gerilimlerin de etkisiyle enerji maliyetlerinin vatandaşın üzerinde unbearable (taşıyamayacağı) bir yük oluşturduğunu belirtti.

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Milyonlarca hane etkilenecek! Elektrik faturalarında gizli zam, Görsel 3

YENİ KARAR EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Elektrik dağıtım şirketlerinden alınan veriler doğrultusunda hazırlanan yeni düzenlemenin ekim ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte devlet desteği kapsamındaki abone sayısı belirgin şekilde azalacak.

Milyonlarca hane etkilenecek! Elektrik faturalarında gizli zam, Görsel 4

Uzmanlar, özellikle kış mevsiminde dar gelirli ve orta ölçekli ailelerin faturaları ödemekte büyük zorluk yaşayabileceğini belirterek, tüketiciyi ve kamu yararını koruyan sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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