Haziran 2023 döneminde 13,43 TL fiyatla borsaya adım atan ve ardından 70 TL seviyelerine kadar tırmanarak yatırımcısının ilgisini çeken KTLEV payları, son haftalarda yaşanan aralıksız taban serisiyle sert bir çöküş yaşadı.

Aralık sürdürdüğü taban hareketi 11. güne taşıyan hisse, bugün 13,16 TL seviyesine kadar gerileyerek halka arz fiyatının altına düştü. Günlük işlem hacmi ise taban kilidi nedeniyle 28,92 milyon TL seviyesinde kaldı.

TAKASBANK’IN TEMERRÜT ALIMLARI DA TABANDAN KALDIRAMADI

Hissedeki likidite ve takas sorunları üzerine İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), piyasadaki yükümlülük açığını kapatmak amacıyla iki gündür üst üste temerrüt alışı yapılacağını bildirdi.

Dün itibarıyla başlatılan temerrüt alım müdahalelerine rağmen tahtadaki yoğun satış baskısı kırılamadı ve hisse taban seviyesinden çıkamadı.

EMLAK KATILIM DEVİR BAŞVURUSU GÖLGESİNDE TÜRBÜLANS

Hissedeki bu sert fiyat hareketleri, şirketin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile yürüttüğü stratejik pay devri sürecine denk geldi.

Şirket; BDDK, SPK ve Hazine Bakanlığı nezdinde pay devirlerine ilişkin resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını, Emlak Katılım'ın 100 yıllık tecrübesiyle yola devam edileceğini açıklasa da piyasadaki adli/idari soruşturmalar ve takas temerrütleri sebebiyle satış baskısı henüz durdurulabilmiş değil.

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