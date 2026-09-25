Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyonun düğmesine basıldı.

ŞÜPHELİLERİN ŞİRKETLERDEKİ GÖREVLERİ BELLİ OLDU

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 6 şüphelinin kurumsal yapılardaki pozisyonları ve görevleri şu şekilde açıklandı:

• Fatmagül Lafçı: KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü

• Necmettin Enes Töbü: Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü

• Engin Geylan: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi / Müdürü

• Niyazi Derindağ: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçi

• Hacı Bayram Adıyaman: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzman

• Yunus Caf: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı

KATILIMEVİM İK MÜDÜRÜ FİRARİ DURUMDA

Hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla gözaltı kararı verilen Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce’nin ise adresinde bulunamadığı ve firari olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

KAPALI FONDAKİ 12 KİŞİLİK LİSTE DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma derinleştirildikçe Pusula Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen toplam 12 kişilik liste de netleşti.

Sistemde hesabı yer alan isimler; Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan olarak kayıtlara geçti. Bu isimlerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı biliniyordu.

Uzmanlar; kapalı fon sistemindeki tüm hesap ve işlem hareketlerini, şirketler arası mali ilişkileri, para ve kripto varlık transferlerini detaylı incelemeye devam ediyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ: TUTUKLU SAYISI YÜKSELİYOR

MASAK’ın 17 Eylül'de başlayan mali inceleme talepleriyle fitili ateşlenen dev soruşturmada, aralarında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin de yer aldığı çok sayıda isim adliyeye sevk edilmişti.

Daha önceki dalgalarda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gibi finans dünyasının tanınan isimleri tutuklanmıştı.

Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 45’e yükselmiş durumda. Gözaltındaki 6 şüphelinin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.