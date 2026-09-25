Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Bursa İş Dünyası Buluşması’nda ekonomi gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye piyasalarındaki adli ve idari soruşturmaları yakından takip ettiklerini belirten Cevdet Yılmaz, yaşananların ekonominin genelini temsil etmediğini vurguladı:

"Yapısal bir sorun yaşamıyoruz; sorun kısıtlı ve belirli bir alana ilişkin. Bu sorunu aşmak adına adli ve idari her türlü müdahale kararlılıkla yapılıyor. İlgili tüm bakanlıklarımız teyakkuz halinde. Bu süreci atlattığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir."

"ENFLASYONDA SAVAŞ ETKİSİ ÇIKARSA TEK HANELİ HEDEF MÜMKÜN"

Hükümetin ana odak noktasının enflasyonla mücadele olduğunu altını çizen Yılmaz, mevcut yüzde 31,5 seviyesindeki enflasyon oranında dış etkenlerin baskın rol oynadığını söyledi.

Yılmaz, dış şokların etkisinin azalmasıyla birlikte orta vadede tek haneli enflasyon hedefine bağlı kalındığını, aynı zamanda yeşil ve dijital dönüşüm gibi yapısal reformların hız kazanacağını sözlerine ekledi.

Merkez Bankası analizlerine göre jeopolitik gerilimler ve savaş kaynaklı maliyetler enflasyona yaklaşık 7 puanlık ilave yük getirdi.