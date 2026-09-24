Hafta başında şirket tarafından gerçekleştirilen pay alımlarının ilk etabının tamamlandığının duyurulmasına rağmen hafta içinde geri çekilmesini sürdüren Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS), 24 Eylül işlem gününde adeta küllerinden doğarak tavan kilitledi.

GARANTİ BBVA’DAN DEV SÜPÜRME: ALICI TARAFINI TEK BAŞINA SIRTLADI

24 Eylül 2026 tarihli saat 16:28 aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre, tahtadaki alım tarafının neredeyse tamamı tek bir aracı kurum üzerinden gerçekleşti.

İlk 5 alıcı kurum toplamda 6.223.424 lot net alım yaparken, Garanti Yatırım’ın baskınlığı dikkat çekti:

• Garanti BBVA: 6.147.328 lot net alım ile alıcı tarafının tek başına %98,76’sını oluşturdu (Ortalama maliyet: 81,204 TL).

• Ata Yatırım: 35.117 lot (%0,56)

• Kuzey Yatırım: 32.262 lot (%0,52)

• Bizim Menkul: 6.852 lot (%0,11)

• Burgan Yatırım: 1.865 lot (%0,03)

Satıcı tarafında ise parçalı bir yapı hakim oldu. İlk 5 satıcının toplamı 3.665.287 lot seviyesinde kalırken, en çok satış 1.219.488 lot (%19,59) ile A1 Capital ve 769.622 lot (%12,36) ile Vakıf Yatırım üzerinden geldi. Tahtada gün içi net alım miktarı 2.558.137 lot olarak gerçekleşti.

GÜNCEL FİYAT VERİLERİ VE GRAFİK GÖRÜNÜMÜ

180 TL seviyelerinin üzerini gördükten sonra sert bir düşüş kanalına giren ve taban serileriyle halka arz fiyatı olan 73,70 TL seviyesine yaklaşan CITAS, gelen kurumsal alımlarla tavan fiyatı gördü.

Saat 16:30 itibarıyla hissedeki güncel borsa verileri şu şekilde oluştu:

• Son Fiyat (Tavan): 93,05 TL (+%9,99 artış)

• Açılış Fiyatı: 76,15 TL

• Gün İçi En Düşük / En Yüksek: 76,15 TL / 93,05 TL

• Toplam İşlem Hacmi: 1,57 Milyar TL

Garanti Yatırım üzerinden gelen devasa lot alımının, haftalardır taban serisiyle satış baskısı altında ezilen yatırımcılar tarafında kalıcı bir toparlanma başlatıp başlatmayacağı yakından izleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.