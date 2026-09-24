Halka arzının ardından 3 Eylül 2026 tarihinde 209,00 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA), bu tepe noktasının ardından başlatan sert düşüş trendini durduramadı.

Gün içinde yüzde 9,98 değer kaybıyla 75,10 TL taban seviyesine kadar geri çekilen hisse, 85,40 TL olan halka arz fiyatının da altına sarkarak yatırımcısını tedirgin etti.

Hissedeki bu sert düşüşe karşın şirket yönetiminden veya patron kanadından henüz bir pay alım veya destek açıklaması gelmedi.

SATIŞ BASKISI DERİNLEŞİYOR

Saat 16:10 itibarıyla aracı kurum dağılım verilerine göre TKNKA paylarında ilk 5 satıcı kurumun ağırlığı, alıcıların oldukça önünde seyretti.

İlk 5 alıcının toplamı 81.212 lot seviyesinde kalırken, ilk 5 satıcının toplamı 119.661 lota ulaştı ve net satım 38.449 lot olarak gerçekleşti.

En Çok Satış Yapan Aracı Kurumlar:

• A1 Capital: -61.768 lot net satışla satıcı tarafının yüzde 51,62'sini tek başına oluşturdu (Maliyet: 75,10 TL).

• Osmanlı Yatırım: -53.188 lot net satış (yüzde 44,45 pay, Maliyet: 75,10 TL).

• Meksa Yatırım: -4.340 lot net satış (yüzde 3,63 pay, Maliyet: 75,10 TL).

• Tacirler Yatırım: -200 lot net satış (yüzde 0,17 pay).

• GCM Yatırım: -165 lot net satış (yüzde 0,14 pay).

En Çok Alım Yapan Aracı Kurumlar:



• Ziraat Yatırım: 24.771 lot net alım (yüzde 20,70 pay, Maliyet: 75,10 TL).

• Gedik Yatırım: 20.619 lot net alım (yüzde 17,23 pay, Maliyet: 75,10 TL).

• Garanti BBVA: 13.706 lot net alım (yüzde 11,45 pay, Maliyet: 75,10 TL).

• İş Yatırım: 12.360 lot net alım (yüzde 10,33 pay, Maliyet: 75,10 TL).

• Yapı Kredi Yatırım: 9.756 lot net alım (yüzde 8,15 pay, Maliyet: 75,10 TL).

• Diğer Alıcılar: 38.449 lot (yüzde 32,13 pay).

YATIRIMCININ GÖZÜ KULAĞI PATRONUN ALIM HAMLESİNDE

209,00 TL zirvesinden 83,40 TL seviyelerine kadar eriyen ve halka arz fiyatının altında fiyatlanan TKNKA paylarında, satışların önemli bir kısmının A1 Capital ve Osmanlı Yatırım üzerinden yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Piyasada yaşanan genel fon çalkantısının da etkisiyle taban serisi bağlayan hissede, yönetim kurulunun hisse geri alım programı veya patron alımı açıklayıp açıklamayacağı merakla bekleniyor.

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