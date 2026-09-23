Ağustos ayında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) payları, yoğun bir volatiliteye sahne oldu.

3 Eylül 2026 tarihinde 209,00 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören hisse, ardından girdiği sert düşüş trendini durduramadı.

Gün içinde yüzde 9,98 değer kaybıyla taban seviye olan 83,40 TL'ye gerileyen hisse, 85,40 TL olan halka arz fiyatının da altına inmiş oldu.

TAHTADA SATIŞ BASKISI DERİNLEŞİYOR

23 Eylül 2026 saat 13:47 itibarıyla TKNKA tahtasında gerçekleşen aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre net satıcı ağırlıklı bir tablo öne çıkıyor:

• Net Hacim Dengesi: İlk 5 alıcının 13.311 lotluk alımına karşılık ilk 5 satıcı 18.712 lot satış gerçekleştirdi ve net satış hacmi -5.401 lot oldu.

• En Çok Satış Yapan Kurumlar:



o A1 Capital: -11.895 lot net satış (yüzde 63,57 pay, 83,40 TL maliyet)

o Marbaş: -6.817 lot net satış (yüzde 36,43 pay, 83,40 TL maliyet)

• En Çok Alım Yapan Kurumlar:



o Vakıf Yatırım: 4.932 lot (yüzde 26,36 pay, 83,40 TL maliyet)

o Halk Yatırım: 2.564 lot (yüzde 13,70 pay, 83,40 TL maliyet)

o İş Yatırım: 2.122 lot (yüzde 11,34 pay, 83,40 TL maliyet)

o Ziraat Yatırım: 1.987 lot (yüzde 10,62 pay, 83,40 TL maliyet)

o Yapı Kredi: 1.706 lot (yüzde 9,12 pay, 83,40 TL maliyet)

HALKA ARZ SÜRECİ VE ŞİRKET KÜNYESİ

12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde 85,40 TL sabit fiyatla bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayan Teknika Plast, 20 Ağustos 2026'da Borsa İstanbul'a kote olmuştu. Şirkete ilişkin özet veriler ise şu şekilde:

• Halka Arz Büyüklüğü: 2,65 milyar TL

• Dağıtılan Toplam Lot: 31.000.000 Lot

Hissede halka arz fiyatının altına inilmesiyle birlikte yatırımcılar tarafında şirket ortaklarından veya hakim hissedarlardan hisse fiyatını destekleyici "patron alımı" veya hisse geri alım programı kararları beklenmeye başlandı.

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