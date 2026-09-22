İşlem görmeye başladığı ilk üç günde tavan serisini sürdüren hisse, 4. işlem gününe sert satışlarla başlayarak taban fiyata geriledi ve 30,56 TL seviyesine çekildi.

22 Eylül 2026 tarihi saat 11:10 itibarıyla oluşan aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre piyasada yoğun bir satış baskısı gözlemleniyor.

İlk 5 alıcı kurum toplamda 2.839.226 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı -3.649.320 lot seviyesine ulaştı. Bu tablo neticesinde -810.094 lotluk net satıcılı bir dengesizlik oluştu.

ALICI VE SATICI TARAFINDA ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

En Çok Satan Kurumlar:



• Ak Yatırım: Toplam satışların %60,44'ünü tek başına üstlenerek -2.297.805 net lot satış gerçekleştirdi (Ortalama Maliyet: 30,53 TL).

• Gedik Yatırım: %16,59 pay ile -630.598 net lot sattı (Ortalama Maliyet: 30,616 TL).

• QNB Yatırım: %11,29 pay ile -429.138 net lot çıkışı sağladı (Ortalama Maliyet: 30,514 TL).

• Halk Yatırım: %4,16 pay ile -158.317 net lot satışı kaydetti.

• Bank of America: %3,51 pay ile -133.462 net lot satış yaptı.

En Çok Alan Kurumlar:



• Bulls Yatırım: Taban fiyat seviyelerinden gelen satışları karşılamada başı çekerek 1.417.261 net lot alım yaptı ve alıcı tarafının %37,28’ini oluşturdu (Ortalama Maliyet: 30,337 TL).

• Deniz Yatırım: %13,24 pay ile 503.511 net lot alım gerçekleştirdi (Ortalama Maliyet: 30,531 TL).

• İnfo Yatırım: %9,57 pay ile 363.948 net lot topladı.

• A1 Capital: %8,34 pay ile 317.157 net lot alım yaptı.

• Yatırım Finansman: %6,24 pay ile 237.349 net lot aldı.

Halka arz sonrasındaki ilk üç gün boyunca süren tavan serisinin ardından Ak Yatırım öncülüğünde gelen toplu satışlar, hissenin taban seviyesinde tutunmasına yol açarken, Bulls Yatırım liderliğindeki karşılamaların hisse fiyat istikrarına önümüzdeki seanslarda nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

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