Ağustos ayı sonunda halka arz edilerek Borsa İstanbul bünyesinde işlem görmeye başlayan İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (INTET) cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan resmi bildirime göre Ömerbeyoğlu, 21 Eylül 2026 tarihinde 42,34 TL ile 51,70 TL fiyat aralığından toplam 3.016.101 lot INTET hisse alımı yaptı.

Gerçekleştirilen bu büyüklükteki satın alımla birlikte Mehmet Ömerbeyoğlu’nun şirket sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakkı oranının yüzde 77,51 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

HALKA ARZ FİYATI VE BORSA PERFORMANSI

26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde Bulls Yatırım konsorsiyum liderliğinde 53,60 TL sabit fiyatla halka arz edilen İntetra Teknoloji, borsa kotasyonunun ardından dalgalı bir seyir izliyor.

Dünkü işlem gününde Bulls Yatırım kanadından gelen güçlü alım talebinin etkisiyle tavan seviyeye kadar tırmanan hisse senedi, yeni günde tavan seviyesindeki konumunu korumakta zorlandı.

Bugün saat 11:09 itibarıyla gelen satışlarla birlikte hisse fiyatı günlük bazda yaklaşık yüzde 3’lük bir kayıpla 50,30 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yönetim kurulu başkanının gerçekleştirdiği bu yüksek hacimli alım hamlesinin, hisse üzerindeki fiyat istikrarı ve yatırımcı algısına nasıl yansıyacağı piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

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