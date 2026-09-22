Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), yeni iş anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, Türkiye sanayisinin önemli kuruluşlarından biriyle Mardin'de kurulacak güneş enerjisi santrali projesi için sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME BEDELİ 73,9 MİLYON DOLAR

GESAN'ın açıklamasına göre "Mardin-2 Lisanssız Güneş Enerji Santrali Projesi" kapsamında imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 73 milyon 985 bin dolar oldu.

Şirket, sözleşme bedelinin güncel kurla yaklaşık 3 milyar 610 milyon 534 bin TL'ye karşılık geldiğini açıkladı.

Projenin yatırımcı şirketin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına, sürdürülebilir enerji dönüşümüne ve enerji verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor. GESAN ayrıca sözleşmenin şirket faaliyetleri ve finansal sonuçlarına olumlu katkı sağlamasının öngörüldüğünü bildirdi.