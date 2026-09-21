Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimine göre Abdulkerim Fırat, 21 Eylül 2026 tarihinde 2,01 TL sabit fiyat seviyesinden 18.676.127 lot PSGYO payı satın aldı. Şirket sermayesinde önemli bir oran artıran bu işlemin ardından Fırat'ın Pasifik GYO’daki doğrudan payı ve oy hakkı yüzde 16,17 sınırına yükseldi.

Şirket ortaklarının gerçekleştirdiği yüksek hacimli hisse alımları, piyasa uzmanları ve yatırımcılar tarafından genellikle şirket performansına verilen güçlü bir güven desteği olarak yorumlanıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören PSGYO paylarındaki bu önemli ortaklık değişimi ve pay artışı, hissedeki işlem hacmi ile yatırımcı ilgisini odağına aldı.

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