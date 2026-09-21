Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da dev bir alım operasyonu tamamlandı.

Yönetim Kurulu’nun 4 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda yürütülen program çerçevesinde Pasifik Holding, pay başına 0,97 TL fiyattan 10.000.000 adet PAHOL hissesini bünyesine kattı.

TOPLAM PAY ORANI YÜZDE 0,15’E ULAŞTI

Son alım hamlesiyle birlikte ağustos ayından bu yana şirket tarafından piyasadan geri toplanan toplam pay miktarı 30.000.000 adede yükseldi. Gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda, geri alınan hisselerin Pasifik Holding’in toplam sermayesine oranı ise yüzde 0,15 seviyesine ulaştı.

Şirketin sermaye piyasalarındaki güveni pekiştirmeyi hedefleyen geri alım programı kapsamındaki işlemlerin, piyasa koşullarına bağlı olarak devam etmesi bekleniyor.

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