YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), Azerbaycan'da 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi kurulumu için 58,6 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre YEO Teknoloji ile Azerbaycan'ın enerji şebeke işleticisi Azerenerji CJSC arasında 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi'nin finansman dahil anahtar teslim kurulumu konusunda anlaşma sağlandı.

SÖZLEŞME 58,6 MİLYON DOLAR

EPC-F modeliyle gerçekleştirilecek projenin toplam sözleşme bedeli 58 milyon 600 bin dolar olarak açıklandı. Projenin finansmanı ise yerel bankalar aracılığıyla toplam dört yıllık geri ödeme süresiyle sağlanacak.

Proje kapsamında batarya, PCS, BMS ve EMS sistemlerinin mühendislik, tedarik, inşaat, kurulum ve devreye alma çalışmalarının yanı sıra yüksek gerilim trafo merkezi ve şebeke entegrasyonu gerçekleştirilecek.

YEO Teknoloji, inşaat çalışmalarına kısa sürede başlanacağını ve sistemin bir yıl içerisinde devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

BATARYALARI GRUP ŞİRKETİ ÜRETECEK

Projede kullanılacak bataryaların YEO Teknoloji'nin grup şirketi REAP Battery tarafından üretileceği belirtildi.

Şirket, 2025 yılında sözleşmeleri imzalanan ve 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye alınan toplam 500 MWh kapasiteli iki sistemin ardından yeni 250 MWh'lik projeyi hayata geçirecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz ile Azerbaycan'ın enerji şebeke işleticisi Azerenerji CJSC arasında, 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi'nin finansman dâhil anahtar teslim kurulumu için EPC-F (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Finansman) modeliyle toplam 58.600.000 ABD doları tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimizin yurt dışında mühendislik ve uygulama yetkinliklerini finansman çözümleriyle birleştirdiği projenin finansmanı, toplam dört yıllık geri ödeme süresiyle yerel bankalar aracılığıyla sağlanacaktır.

2025 yılında sözleşmeleri imzalanan ve bu yılın ikinci çeyreğinde devreye alınan toplam 500 MWh kapasiteli iki sistemin ardından hayata geçirilecek proje, Azerbaycan'ın enerji depolamada bölgesel liderliğini pekiştirecektir.

Proje kapsamında batarya, PCS, BMS ve EMS sistemlerinin mühendislik, tedarik, inşaat, kurulum ve devreye alma çalışmaları ile yüksek gerilim trafo merkezi ve şebeke entegrasyonu gerçekleştirilecektir.

İnşaat çalışmalarına hızla başlanacak ve tüm sistem bir yıl içerisinde devreye alınacaktır. Projede kullanılacak bataryalar, grup şirketimiz REAP Battery tarafından üretilecektir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.