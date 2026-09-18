Borsa İstanbul şirketlerinin sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adımları sürüyor.

Şirketin 20.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde gerçekleştirilecek artırımda, mevcut çıkarılmış sermaye 1.196.962.446 TL seviyesinden 7.181.774.676 TL’ye yükseltilecek.

Sermaye artırımına konu olan 5.984.812.230 TL’lik tutarın tamamı emisyon primlerinden karşılanacak.

BEDELSİZ PAY KULLANIM TARİHİ NE ZAMAN?

SPK'nın onay sürecinin ardından şirket tarafından yapılan açıklamada, yatırımcıların bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 21 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Bu tarih itibarıyla AKFYE hissesine sahip olan yatırımcılar, ellerindeki pay oranında yüzde 500 bedelsiz pay alma hakkından yararlanabilecek ve hisse fiyatında buna paralel olarak düzeltmeye gidilecek.

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