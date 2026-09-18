Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci oldu. Şirketin kazandığı ihalenin bedeli KDV hariç 408,86 milyon TL olarak açıklandı.

KBORU İHALEDE BİRİNCİ OLDU

Kuzey Boru tarafından 18 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026/1469594 kayıt numaralı “Adatepe Sulaması 3 Kısım Malzeme Alımı CTP 2” ihalesine katıldı.

Şirket, ihalede en avantajlı fiyatı vererek birinci oldu.

İhalenin bedeli KDV hariç 408.857.977,39 TL olarak açıklandı.

KBORU HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan KBORU hisselerinde düşüş dikkat çekti. Hisseler TSİ 11.02 itibarıyla yüzde 9,97 gerileyerek 12,73 TL seviyesinde işlem gördü.

KBORU’nun haftalık kaybı yüzde 30,38, aylık kaybı ise yüzde 45,88 seviyesine ulaştı.

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