Tera Grubu daha önce Pusula Finans Holding'in satın alınması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda Emre Tezmen, Pusula Finans Holding’e yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

Tezmen’in son açıklamasıyla birlikte Pusula Finans Holding’deki yönetim kurulu üyeliği sona ermiş oldu.

Öte yandan Pusula Finans Holding bünyesindeki gelişmelerin ardından şirketin portföy yönetimi faaliyetleri ve fonlara ilişkin süreç de gündeme gelmişti.

NE OLDU?

Dün, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınmıştı. Ayrıca Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.