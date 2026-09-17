Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Borsa İstanbul piyasalarındaki olağandışı gelişmeler üzerine aldığı sert tedbir kararlarının hemen ardından adli makamlar da harekete geçti.

Mali suçlara yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, polis ekiplerinin adrese yönelik operasyonları sürdürdüğü bildirildi.

Ekiplerin şüphelilerin ikametgahlarında arama yapmasının yanı sıra kurumsal binalara da baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında arama yapılan iş yerleri ve finans kuruluşları şunlar oldu:

• Destek Holding

• Destek Finans

• Destek Kripto Varlık

• Destek Yatırım

SPK, TERA DÂHİL 7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARINI KAPATMIŞTI

Emniyetin gerçekleştirdiği bu adli operasyon, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteninde ilan ettiği sert tedbir kararlarını izledi.

SPK, piyasa istikrarını ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla aralarında Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin de yer aldığı 7 portföy yönetim şirketinin (Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls) TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satım yönünde işleme kapatmıştı.

Kurul ayrıca söz konusu şirketlere ait unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun tayin edilecek yöntemle tasfiye edilmesine karar vermişti.