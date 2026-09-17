Güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başlayan BIST 100 endeksi, seans içinde yüzde 2,5’e varan primle 13.450 puana kadar tırmandı.

Endeks, saat 10.55 itibarıyla yüzde 2,2 artışla 13.415 puan seviyesinde dengelendi.

BIST 30 endeksi de yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 16.220 puanın üzerini test ederken, BIST 100 endeksindeki artış dolar bazında da yüzde 1’i aştı.

SEKTÖR SÜRÜKLEYİCİSİ BANKACILIK OLDU

Günün en çok kazandıran sektörü, yüzde 6’yı aşan primle bankacılık endeksi oldu. Bankacılık sektöründeki güçlü alımları diğer ana sektörler takip etti:

• İletişim: Yüzde 4,06

• Madencilik: Yüzde 3,20

• Ulaştırma: Yüzde 2,70

• Ticaret: Yüzde 2,10

PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞI EN YÜKSEK HİSSELER

Günün ilk yarısında para akışı incelendiğinde, para girişinde bankacılık hisselerinin açık ara liderliği göze çarparken; para çıkışı tarafında sanayi ve holding payları öne çıktı.

Saat 11:30 İtibarıyla En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• YKBNK (Yapı Kredi): +573,06 Milyon TL (yüzde 6,85 artışla 34,32 TL)

• AKBNK (Akbank): +363,23 Milyon TL (yüzde 6,37 artışla 69,35 TL)

• ASELS (Aselsan): +189,02 Milyon TL (yüzde 3,40 artışla 372,25 TL)

• ISCTR (İş Bankası C): +177,65 Milyon TL (yüzde 5,48 artışla 12,89 TL)

• GARAN (Garanti BBVA): +142,93 Milyon TL (yüzde 6,37 artışla 128,60 TL)

• VAKBN (Vakıfbank): +70,61 Milyon TL (yüzde 5,25 artışla 32,48 TL)

• EUPWR (Europower Enerji): +64,77 Milyon TL (yüzde -9,93 düşüşle 56,70 TL)

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): +56,50 Milyon TL (yüzde 4,37 artışla 36,30 TL)

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler:



• SASA (Sasa Polyester): -317,69 Milyon TL (yüzde -6,35 düşüşle 2,36 TL)

• ASTOR (Astor Enerji): -187,87 Milyon TL (yüzde 3,97 artışla 255,25 TL)

• TRALT (Türk Altın / Altın S1): -129,62 Milyon TL (yüzde 2,53 artışla 48,54 TL)

• GUBRF (Gübre Fabrikaları): -113,36 Milyon TL (yüzde -2,71 düşüşle 403,75 TL)

• HALKB (Halkbank): -113,31 Milyon TL (yüzde 1,03 artışla 47,26 TL)

• KCHOL (Koç Holding): -105,66 Milyon TL (yüzde 3,34 artışla 213,40 TL)

• FROTO (Ford Otosan): -50,23 Milyon TL (yüzde 2,34 artışla 76,40 TL)

• BRSAN (Borusan Mannesmann): -48,94 Milyon TL (yüzde -0,31 düşüşle 635,50 TL)

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN KRİTİK ADIMLAR VE AÇIKLAMALAR

Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte ekonomi kurmaylarından peş peşe açıklamalar geldi:

• Finansal İstikrar Komitesi Toplandı: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını vurguladı. Komite kararlarının, öncelikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine odaklanacağı bildirildi.

• TCMB'den Likidite Mesajı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmeler çerçevesinde likidite imkanlarının gözden geçirildiğini duyurdu. Banka, koşulların yakından takip edildiğini ve gerekli görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını açıkladı.

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