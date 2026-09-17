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SPK yeni tedbirlerini açıkladı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS fonları işleme kapatıldı, çok sayıda fon için tasfiye kararı alındı.

SPK, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirlerini açıkladı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satıma kapatılırken, bültende sıralanan fonların tasfiye edilmesine karar verildi. Kredili işlemlerde asgari özkaynak koruma oranının da geçici olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye kadar esnek uygulanabilmesinin önü açıldı.

7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN TÜM TEFAS FONLARI İŞLEME KAPATILDI

SPK'nın en kapsamlı kararlarından biri yatırım fonlarına yönelik oldu.

Kurul, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi.

Karar yalnızca belirli fonların alım satımının durdurulmasını değil, söz konusu 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını kapsıyor.

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ÇOK SAYIDA FON TASFİYE EDİLECEK

SPK, TEFAS'ta alım satımın kapatılmasının yanı sıra bültende unvanlarını tek tek açıkladığı çok sayıda yatırım fonu hakkında tasfiye kararı da aldı.

Buna göre listede yer alan fonlar, Kurul tarafından tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilecek.

Tasfiye listesinde Bulls Portföy'ün para piyasası ve çok sayıda hisse senedi serbest fonunun yanı sıra Tera Portföy'ün Birinci Serbest Fonu, Dördüncü ve Üçüncü Hisse Senedi Serbest fonları ile Para Piyasası Katılım ve Para Piyasası fonları bulunuyor.

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Pusula Portföy'ün de Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Hisse Senedi Serbest fonları dahil olmak üzere çok sayıda fonu tasfiye listesine alındı. Atlas, Hedef, A1 Capital ve Pardus Portföy'e ait çok sayıda fon da aynı karar kapsamında yer aldı.

KREDİLİ İŞLEMLERDE YÜZDE 20 KARARI

SPK'nın bir diğer önemli tedbiri kredili sermaye piyasası aracı işlemlerine yönelik oldu.

Mevcut düzenlemeye göre kredili işlemler devam ederken asgari yüzde 35 olması gereken özkaynak koruma oranının, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olduğu ölçüde ve müşteri talepleri de mümkün olduğunca gözetilerek yüzde 20'ye kadar esnek uygulanabilmesine karar verildi.

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Söz konusu uygulama ikinci bir duyuruya kadar ve en geç 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

TASFİYE EDİLECEK FONLAR

Bültende tasfiye kapsamında Bulls, Tera, Pusula, Atlas, Hedef, A1 Capital ve Pardus Portföy'e ait fonlar tek tek sıralandı.

Portföy şirketi Tasfiye edilecek fon
Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon
Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
Tera Portföy Birinci Serbest Fon
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
Atlas Portföy Serbest Fon
Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon
Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon

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