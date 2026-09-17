SPK yeni tedbirlerini açıkladı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS fonları işleme kapatıldı, çok sayıda fon için tasfiye kararı alındı.
SPK, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirlerini açıkladı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satıma kapatılırken, bültende sıralanan fonların tasfiye edilmesine karar verildi. Kredili işlemlerde asgari özkaynak koruma oranının da geçici olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye kadar esnek uygulanabilmesinin önü açıldı.
7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN TÜM TEFAS FONLARI İŞLEME KAPATILDI
SPK'nın en kapsamlı kararlarından biri yatırım fonlarına yönelik oldu.
Kurul, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi.
Karar yalnızca belirli fonların alım satımının durdurulmasını değil, söz konusu 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını kapsıyor.
ÇOK SAYIDA FON TASFİYE EDİLECEK
SPK, TEFAS'ta alım satımın kapatılmasının yanı sıra bültende unvanlarını tek tek açıkladığı çok sayıda yatırım fonu hakkında tasfiye kararı da aldı.
Buna göre listede yer alan fonlar, Kurul tarafından tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilecek.
Tasfiye listesinde Bulls Portföy'ün para piyasası ve çok sayıda hisse senedi serbest fonunun yanı sıra Tera Portföy'ün Birinci Serbest Fonu, Dördüncü ve Üçüncü Hisse Senedi Serbest fonları ile Para Piyasası Katılım ve Para Piyasası fonları bulunuyor.
Pusula Portföy'ün de Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Hisse Senedi Serbest fonları dahil olmak üzere çok sayıda fonu tasfiye listesine alındı. Atlas, Hedef, A1 Capital ve Pardus Portföy'e ait çok sayıda fon da aynı karar kapsamında yer aldı.
KREDİLİ İŞLEMLERDE YÜZDE 20 KARARI
SPK'nın bir diğer önemli tedbiri kredili sermaye piyasası aracı işlemlerine yönelik oldu.
Mevcut düzenlemeye göre kredili işlemler devam ederken asgari yüzde 35 olması gereken özkaynak koruma oranının, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olduğu ölçüde ve müşteri talepleri de mümkün olduğunca gözetilerek yüzde 20'ye kadar esnek uygulanabilmesine karar verildi.
Söz konusu uygulama ikinci bir duyuruya kadar ve en geç 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.
TASFİYE EDİLECEK FONLAR
Bültende tasfiye kapsamında Bulls, Tera, Pusula, Atlas, Hedef, A1 Capital ve Pardus Portföy'e ait fonlar tek tek sıralandı.
|Portföy şirketi
|Tasfiye edilecek fon
|Bulls Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Bulls Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Bulls Portföy
|Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Bulls Portföy
|Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Bulls Portföy
|Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
|Bulls Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Bulls Portföy
|GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|Bulls Portföy
|Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
|Tera Portföy
|Birinci Serbest Fon
|Tera Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Tera Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Tera Portföy
|Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Tera Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Pusula Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pusula Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Pusula Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pusula Portföy
|Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pusula Portföy
|Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pusula Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pusula Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Pusula Portföy
|İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Pusula Portföy
|Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
|Pusula Portföy
|Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pusula Portföy
|İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
|Pusula Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Atlas Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Atlas Portföy
|Dördüncü Serbest (TL) Fon
|Atlas Portföy
|Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Atlas Portföy
|Para Piyasası Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
|Atlas Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Güney Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|Hedef Portföy
|İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|Hedef Portföy
|Para Piyasası Serbest Fon
|Hedef Portföy
|Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|İkinci Para Piyasası (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Hedef Portföy
|Para Piyasası Katılım Fonu
|Hedef Portföy
|Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Hedef Portföy
|Kısa Vadeli Serbest Fon
|A1 Capital Portföy
|İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
|A1 Capital Portföy
|Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|A1 Capital Portföy
|BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|A1 Capital Portföy
|Hisse Senedi Serbest Fon
|A1 Capital Portföy
|BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|A1 Capital Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|A1 Capital Portföy
|Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|A1 Capital Portföy
|Para Piyasası (TL) Serbest Fon
|A1 Capital Portföy
|Para Piyasası (TL) Fonu
|Pardus Portföy
|İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
|Pardus Portföy
|Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Bereket Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Kartal Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Capital Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Doğu Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Güney Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Batı Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Marmara Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon
|Pardus Portföy
|Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|Pardus Portföy
|Para Piyasası (TL) Fon