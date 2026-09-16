Tera Portföy, iki yatırım fonunun katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu açıkladı. Şirket ayrıca 6 fonda ödeme esaslarını değiştirirken, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen yaşananların "geçici bir likidite sıkıntısından ibaret" olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da satışların hızlandığı günde yatırım fonları cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Tera Portföy, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlerle iki fonunda katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu duyurdu.

TERA PORTFÖY'ÜN 2 FONUNDA TEMERRÜT

Tera Portföy'ün açıklamasına göre temerrüt oluşan fonlar şöyle:

Tera Portföy Hisse Senedi Fonu (THF)

Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2)

Şirket, ilgili fonların hesaplarına işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetim sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada gerekli tedbirlerin alındığı ve gelişmeler konusunda yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceği belirtildi.

6 FONDA ÖDEME ESASLARI DEĞİŞTİ

Tera Portföy ayrıca 6 yatırım fonunun birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarında değişikliğe gitti.

Değişiklik şu fonları kapsıyor:

Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY)

Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV)

Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM)

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH)

Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (T3B)

Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU)

Mevcut uygulamada fon birim pay değerleri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcıya ödeniyordu.

Yeni uygulamada ise birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15'inci günü hesaplanacak. Satım talimatları her iş günü alınmaya devam edecek ancak işlemler değerleme gününde hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Katılma payı satım bedelleri ise ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcıların hesaplarına ödenecek.

Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren verilen katılma payı satım talimatları için geçerli olacak.

TLY'DE 102 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI

Değişiklik kapsamındaki fonlar arasında Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Fonun 102 bini aşkın yatırımcısı bulunurken fon büyüklüğü 243,6 milyar liraya ulaşıyor.

EMRE TEZMEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de açıklama yaptı.

Tezmen, yaşanan gelişmelerin Tera Grubu'nun tamamına ilişkin bir finansal sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Yaşanan bu durum, esasen Portföy Yönetim Şirketimizin belirli fonlarında yaşanan geçici bir likidite sıkıntısından ibarettir" ifadelerini kullandı.

Tezmen, şirketlerin faaliyetlerine devam ettiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını ve hazırlanan eylem planlarının uygulanmaya başlandığını söyledi.

"SİSTEM KİLİTLENMESİN DİYE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Tezmen açıklamasında Pusula Finans Holding sürecine de değindi.

Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding bünyesindeki finansal kuruluşlar ve tasarruf sahipleri için sorumluluk üstlendiğini belirten Tezmen, "Sistem kilitlenmesin, vatandaşımız zarar görmesin ve ülkemizin finansal altyapısı sarsılmasın diye hiçbir kişisel veya kurumsal ikbal kaygısı gütmeden elimizi taşın altına koyduk" dedi.

TEZMEN'DEN "SPEKÜLATİF ATAK" İDDİASI

Tezmen, Tera Grubu'nun son dönemdeki piyasa hareketlerinde "planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağa" maruz kaldığını ileri sürdü.

Yaşanan hareketlerin piyasanın geneline yayılma riski taşıdığını savunan Tezmen, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelişmelere ilişkin gerekli adımları atacağına inandıklarını ifade etti.

Tezmen ayrıca Tera Grubu'nun faaliyetlerine devam ettiğini ve mevcut likidite sorununu aşmaya yönelik önlemlerin devreye alındığını bildirdi.