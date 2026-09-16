Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanması ve Pusula Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a getirilen yurt dışı çıkış yasağıyla başlayan süreç, piyasada kartların yeniden karılmasına neden oldu.

Katılımevim’deki görevinden ayrılan Turhan’ın yerine Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in geçmesi de yatırımcı nezdindeki endişeleri gidermeye yetmedi.

TERA GRUBU HİSSE VE FONLARI SERT DÜŞTÜ

Pusula Portföy'ün ilan ettiği temerrüt kararının ardından Tera Grubu çatısı altındaki şirketler ve ilişkili yatırım fonlarında yüksek hacimli çıkışlar gerçekleşti.

Satış baskısının geneline yayıldığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 6'ya yakın değer kaybederken, Tera hisseleri de ağır kayıplara uğradı.

Piyasa aktörlerinin güven tesis etmeye yönelik adımları satış dalgasını durdurmakta yetersiz kalırken, likidite krizi fon pazarında yayılma sinyali verdi.

FONDAN ÇIKMAK İSTEYEN 1 AY BEKLEYECEK

Pusula Portföy'deki temerrüdün ardından bir kritik hamle de Atlas Portföy'den geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulunan Atlas Portföy, fon çıkış süreçlerine ilişkin yeni esasları duyurdu.

Düzenlemeye göre birim pay değerleri ayda bir kez, ayın 15’inde hesaplanacak.

Yatırım fonlarındaki katılma payı iade ödemeleri, değerleme tarihini takip eden 5. iş gününde gerçekleştirilecek.

Örneğin bugün fon satış emri veren bir yatırımcının birim pay değeri gelecek ayın 15’in hesaplanacak ve ödeme için 20’si beklenecek.

Piyasada likidite adımları ve uzatılan iade süreleri yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına yol açarken; önümüzdeki günlerde SPK ile şirket yönetimlerinin alacağı ilave tedbirler Borsa İstanbul'un seyri açısından yakından izlenecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.52 16.191.344.751,86 % -10 16:19 AKBNK 63.9 15.518.348.523,15 % -8.12 16:19 THYAO 270 14.391.046.436,00 % -5.35 16:19 YKBNK 31.82 12.666.519.460,50 % -8.25 16:19 ISCTR 12.09 11.042.429.047,37 % -9.51 16:19 Tüm Hisseler

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