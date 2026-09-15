Son bir aylık dönemde en yüksek getiriyi yüzde 38,43 ile Tera Portföy Dördüncü fonu (DOH) sağladı. Kazanç listesinin üst sıralarında yer alan diğer fonlar ve aylık performansları şu şekilde gerçekleşti:

• DOH - Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu: +%38,43

• PPS - Phillip Portföy Birinci Serbest Fon: +%27,03

• DUH - Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon: +%25,00

• THF - Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu: +%23,34

• DFI - Atlas Portföy Serbest Fon: +%19,27

EN ÇOK KAYBETTİRENLER VE SINIRLI HAREKET EDEN FONLAR

Son bir aylık süreçte en fazla değer kaybı yaşayan fon yüzde 11,92 düşüşle Ata Portföy Barbaros Hisse fonu (THV) oldu.

Listenin devamında en çok gerileyen ve alt sıralarda sınırlı değişim gösteren fonlar şöyle sıralandı:

• THV Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu: -yüzde 11,92

• PPS Phillip Portföy Birinci Serbest Fon: -yüzde 7,26

• RDT Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon: -yüzde 3,32

• FS6 One Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon: -yüzde 1,03

Uzmanlar, kısa vadeli yüksek performansların önemli fırsatlar sunabileceğini ancak volatilitenin (oynaklığın) yüksek olduğu bu dönemlerde yatırımcıların risk yönetimini dikkatli yapması gerektiğini hatırlatıyor.

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