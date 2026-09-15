2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan ve kademeli emeklilik beklentisi süren milyonlarca çalışan için zaman daralıyor.

Sosyal güvenlik uzmanları, kademeli emeklilik düzenlemesi kapsamına girmeyi bekleyen çalışanların özellikle doğum ve askerlik borçlanması gibi işlemlerde ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtiyor.

Borçlanma tutarları doğrudan asgari ücrete endeksli olduğu için, yeni yılda yapılacak asgari ücret artışı maliyetleri doğrudan yükseltecek.

SENE SONUNA DİKKAT

Yeni yılda geçerli olacak zamlı tarifelerden etkilenmek istemeyen sigortalıların başvurularını yıl bitmeden tamamlaması kritik önem taşıyor.

• Maliyet Artışı Riskine Karşı Erken Davranın: Yıl sonuna kadar iletilen borçlanma talepleri mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanır. Bu da çalışanların cebinden fazladan para çıkmasını engeller.

• Eksik Primleri Tamamlayın: Kademeli emeklilik hakkı tanındığında hazırda eksik prim bırakmamak için borçlanma süreçlerini ertelemeden başlatmak avantaj sağlar.

TBMM gündeminde ve kamuoyunda sıcaklığını koruyan kademeli emeklilik talepleri devam ederken, uzmanlar prim eksiği bulunan vatandaşların zamlı tarifeler devreye girmeden başvurularını neticelendirmelerini tavsiye ediyor.