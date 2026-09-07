Programda yer alan yüzde 28,4’lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmini baz alınarak yapılan ilk hesaplamalara göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon beklentileri doğrultusunda maaş zam oranları netleşmeye başladı.

Yeni OVP’deki enflasyon patikasının birebir gerçekleşmesi halinde, yeni yılda uygulanacak muhtemel zam oranları şu şekilde öngörülüyor:

• SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yılın ikinci 6 aylık döneminde oluşacak enflasyon farkına paralel olarak yüzde 9,04 oranında maaş artışı alacak.

• Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı hesabı neticesinde ocak ayında yüzde 7 civarında bir zam oranıyla karşılaşacak.

Açıklanan bu tahminler, yılın kalan aylarında gerçekleşecek resmi enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte nihai halini alacak. Emekli ve memur kesimi için kesin zam oranları, TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu duyurmasıyla netlik kazanacak.