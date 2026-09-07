Süresiz nafaka uygulamasında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin 12. Yargı Paketi'nin ikinci kısmıyla ekim ayında gündeme getirilmesinin planlandığını açıkladı.

SÜRESİZ NAFAKA İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Mevcut uygulamada boşanmanın ardından hükmedilen yoksulluk nafakası açısından belirli bir üst süre bulunmaması uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor.

Bakan Gürlek, bu alanda yeni bir düzenleme hazırlığı bulunduğunun sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ve süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemleri inşallah ekim ayındaki paketle gündeme getirmeyi düşünüyoruz."

Açıklamayla birlikte nafaka ödeyen ve alan kişileri yakından ilgilendiren düzenleme için gözler ekim ayında gündeme gelmesi planlanan 12. Yargı Paketi'ne çevrildi.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Gürlek'in açıklamasında süresiz nafakanın tamamen kaldırılacağına ilişkin kesin bir ifade yer almadı. Bakan, "ihtiyaç duyulan düzenlemelerin" paket kapsamında gündeme getirileceğini belirtti.

Bu nedenle nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı, evlilik süresine göre yeni bir hesaplama yapılıp yapılmayacağı veya farklı kriterlerin uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmiş değil.

Düzenlemenin ayrıntıları 12. Yargı Paketi'nin ikinci kısmına ilişkin teklif metninin ortaya çıkmasıyla belli olacak.

NAFAKA ÖDEMELERİNDE NE DEĞİŞECEK?

Yeni düzenlemenin ekonomik açıdan en önemli tarafını yoksulluk nafakasının süresi ve hangi şartlarda devam edeceği oluşturacak.

Ancak mevcut aşamada nafakanın tutarının nasıl hesaplanacağına, mevcut nafaka kararlarının yeni düzenlemeden etkilenip etkilenmeyeceğine veya değişikliğin yalnızca yeni boşanma davalarına mı uygulanacağına ilişkin ayrıntı açıklanmadı.

Dolayısıyla mevcut nafaka ödemeleri açısından şimdilik yürürlüğe girmiş bir değişiklik bulunmuyor.

12. YARGI PAKETİ EKİM AYINDA GÜNDEME GELECEK

Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini hatırlatırken ikinci kısmın ekim ayında gündeme getirilmesinin planlandığını söyledi.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre pakette boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak tedbirlerin yanı sıra süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeler de gündeme gelecek.

Bu nedenle nafaka alanlar ve nafaka ödeyenler açısından kritik tarih ekim ayı olacak. Düzenlemenin kapsamı ve kimleri etkileyeceği ise teklifin ayrıntılarının açıklanmasının ardından netleşecek.