2 Eylül'de başlayan ve üç güne yayılan açık artırma takviminin 4 Eylül ayağında; Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri sınırları içerisindeki taşınmazlar alıcıların beğenisine sunuluyor.

Konut, ticaret, tarım ve plansız alan niteliğindeki 660 taşınmaz için düzenlenen müzayede, cazip ödeme koşulları ve KDV muafiyeti avantajıyla yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

MÜZAYEDEDE İL İL ARSA DAĞILIMI

Toplam 660 arsanın yer aldığı dev satış programında taşınmaz adetleri sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayıp Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

İllere göre öne çıkan taşınmaz sayıları şu şekilde sıralanıyor:

• Balıkesir: 126 arsa (Listede en yüksek paya sahip il)

• Ankara: 122 arsa (Bugünkü son oturumda satışa çıkıyor)

• Samsun: 88 arsa (Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek adedi)

• Antalya: 72 arsa (Bugünkü son oturumda satışa çıkıyor)

• İzmir: 62 arsa (2 Eylül oturumunda tamamlandı)

• İstanbul: 38 arsa (Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan bölgeleri)

• Erzincan: 26 arsa

• Aydın: 25 arsa

• Eskişehir: 19 arsa (Bugünkü son oturumda satışa çıkıyor)

• Batman ve Mersin: 17'şer arsa

• Muğla: 14 arsa

• Çanakkale: 10 arsa

• Kayseri ve Kırklareli: 5'er arsa (Kayseri arsaları bugün satışta)

ÖDEME KOŞULLARI: YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 24 AY VADE İMKÂNI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar yatırımcıya önemli finansman kolaylıkları sunuyor:

• Esnek Ödeme Planı: Vadeli alımlarda yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânı sağlanıyor. Vadeli satışlarda kanuni faiz oranları uygulanıyor.

• Vergi Avantajı: Müzayede kapsamındaki tüm taşınmazlar KDV’den muaf olarak ihale ediliyor.

KATILIM HEM SALONDAN HEM İNTERNETTEN SAĞLANABİLİYOR

4 Eylül Cuma günü saat 10.30 itibarıyla başlayan son oturuma fiziksel ve çevrim içi katılım imkânı sunuluyor.

Açık artırmalar eş zamanlı olarak Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası salonlarında yürütülüyor. Dileyen yatırımcılar internet üzerinden de canlı teklif verebiliyor.

Uzmanlar, açık artırmaya katılacak adayların teklif vermeden önce ilgili parsellerin imar durumlarını, muhammen bedellerini, yüzölçümlerini ve özel şartnamelerini dikkatle incelemeleri gerektiğine vurgu yapıyor.