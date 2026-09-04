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Küresel enerji piyasalarında tırmanan jeopolitik gerilimler, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Hem benzine hem de motorine zam geldi.

ABD-İran hattındaki askeri hareketlilik ile Rusya’daki stratejik rafinerilere düzenlenen saldırıların petrol arzını vurması, pompa fiyatlarında sert bir sıçramaya yol açtı.

Gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzin fiyatına ise 2,48 TL dev zam yansıtıldı.

Artışların ardından motorin fiyatı büyükşehirlerde psikolojik eşikleri aşarak 90 TL seviyelerine dayanırken, benzin ise 80 TL sınırına ulaştı.

4 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,92 TL
Motorin: 88,89 TL
LPG: 34,99 TL

Motorin ve benzin fiyatlarına rekor zam geldi, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,78 TL
Motorin: 88,75 TL
LPG: 34,39 TL

Motorin ve benzin fiyatlarına rekor zam geldi, Görsel 2

Ankara
Benzin: 77,89 TL
Motorin: 90,02 TL
LPG: 35,09 TL

Motorin ve benzin fiyatlarına rekor zam geldi, Görsel 3

İzmir
Benzin: 78,17 TL
Motorin: 90,29 TL
LPG: 34,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 88.86
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 76.87
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 46.05
Gazyağı 85.63
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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