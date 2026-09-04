Küresel enerji piyasalarında tırmanan jeopolitik gerilimler, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Hem benzine hem de motorine zam geldi.
ABD-İran hattındaki askeri hareketlilik ile Rusya’daki stratejik rafinerilere düzenlenen saldırıların petrol arzını vurması, pompa fiyatlarında sert bir sıçramaya yol açtı.
Gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzin fiyatına ise 2,48 TL dev zam yansıtıldı.
Artışların ardından motorin fiyatı büyükşehirlerde psikolojik eşikleri aşarak 90 TL seviyelerine dayanırken, benzin ise 80 TL sınırına ulaştı.
4 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,92 TL
Motorin: 88,89 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,78 TL
Motorin: 88,75 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 77,89 TL
Motorin: 90,02 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir
Benzin: 78,17 TL
Motorin: 90,29 TL
LPG: 34,99 TL