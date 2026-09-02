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Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirdi. Motorin ve benzine yeni zam beklentisi oluştu. Sektör kaynakları tarih verdi.

ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt tabelalarına yansıması beklenirken, sektör kaynakları motorin ve benzin için de yeni zamların gündemde olduğunu belirtti.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarına göre motorine cuma günü, benzine ise cumartesi günü geçerli olmak üzere zam yapılması gündemde. Ancak iki üründe uygulanacak zam tutarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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OTOGAZA DA ZAM GELİYOR

Otogazda ise zam kesinleşti. Bu gece yarısından itibaren LPG’nin litre fiyatına 1 lira 9 kuruş zam yapılacak. Artışla birlikte otogaz fiyatının 35 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarında beklenen zamların da daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Dünya

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