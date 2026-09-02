Akaryakıt piyasasında küresel Brent petrol fiyatlarının 91 dolar sınırını aşması ve döviz kurundaki seyir, pompa fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine uygulanan 3,60 TL'lik vergi artışının yankıları sürerken, otogaz (LPG) kullanan araç sahiplerini üzecek haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatlarına 1,07 TL ila 1,11 TL arasında artış yapılması bekleniyor.

2 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 81,10 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 80,96 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 82,22 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,49 TL

LPG: 33,79 TL

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE ENFLASYON RİSKİ

Motorin ve benzin artışlarının ardından gelen LPG zammı, bireysel araç kullanıcılarının yanı sıra ulaşım ve lojistik sektörünü de doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, artan nakliye maliyetlerinin iğneden ipliğe genel fiyatlar genel düzeyine ve enflasyona yukarı yönlü baskı yapacağını belirtiyor.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların sürmesi nedeniyle sürücüler fiyatların ne zaman dengeye kavuşacağını merakla takip ediyor.