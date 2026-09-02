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Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Motorin zammının ardından LPG'de de bu gece yeni bir zam bekleniyor.

Akaryakıt piyasasında küresel Brent petrol fiyatlarının 91 dolar sınırını aşması ve döviz kurundaki seyir, pompa fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine uygulanan 3,60 TL'lik vergi artışının yankıları sürerken, otogaz (LPG) kullanan araç sahiplerini üzecek haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatlarına 1,07 TL ila 1,11 TL arasında artış yapılması bekleniyor.

2 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,10 TL
LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,96 TL
LPG: 33,19 TL

Motorin zamlarının ardından LPG fiyatları artıyor: 2 Eylül güncel fiyatlar, Görsel 1

Ankara
Benzin: 75,33 TL
Motorin: 82,22 TL
LPG: 33,89 TL

Motorin zamlarının ardından LPG fiyatları artıyor: 2 Eylül güncel fiyatlar, Görsel 2

İzmir
Benzin: 75,62 TL
Motorin: 82,49 TL
LPG: 33,79 TL

Motorin zamlarının ardından LPG fiyatları artıyor: 2 Eylül güncel fiyatlar, Görsel 3

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE ENFLASYON RİSKİ

Motorin ve benzin artışlarının ardından gelen LPG zammı, bireysel araç kullanıcılarının yanı sıra ulaşım ve lojistik sektörünü de doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, artan nakliye maliyetlerinin iğneden ipliğe genel fiyatlar genel düzeyine ve enflasyona yukarı yönlü baskı yapacağını belirtiyor.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların sürmesi nedeniyle sürücüler fiyatların ne zaman dengeye kavuşacağını merakla takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 81.1
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 74.37
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.19
Gazyağı 81.45
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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