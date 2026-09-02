Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından SASA Polyester Sanayi A.Ş., büyüme ve yatırım stratejileri doğrultusunda önemli bir finansal karara imza attı.

Şirket, mevcut kayıtlı sermaye tavanını yüzde 66,66 oranında artırarak 100 milyar TL’ye çıkarmak için resmi süreçleri başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre SASA Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde Ana Sözleşme’nin ilgili maddesini tadil etme kararı aldı.

SERMAYE TAVANINDA 40 MİLYAR TL'LİK DEV ARTIŞ

Alınan karar doğrultusunda şirketin finansal yapısına ilişkin öne çıkan detaylar şunlar:

• Mevcut Sermaye Tavanı: 60 milyar TL

• Yeni Sermaye Tavanı Hedefi: 100 milyar TL (Yüzde 66,66 artış)

• Geçerlilik Süresi: 2026 – 2030 (31 Aralık 2030 tarihine kadar)

ONAY SÜRECİ VE SONRAKİ ADIMLAR

Sermaye artırım tavanının resmiyet kazanabilmesi için önümüzdeki dönemde izlenecek yasal prosedürler şu şekilde ilerleyecek:

• İzin Başvuruları: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli izin ve onay başvuruları yapılacak.

• Genel Kurul Onayı: Kamusal onayların tamamlanmasının ardından Ana Sözleşme değişikliği, SASA Polyester'in toplanacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulacak.

SASA yetkilileri, kayıtlı sermaye tavanının 100 milyar TL'ye çıkarılmasıyla birlikte şirketin özkaynak yapısını güçlendirme, stratejik yatırımlarını esnek bir şekilde finanse etme ve kapasite artış hamlelerini daha hızlı hayata geçirme imkanına kavuşacağını vurguluyor.

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