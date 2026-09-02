Bitcoin, ABD'nin İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik hava saldırılarının küresel piyasalarda yarattığı gerilime rağmen 77 bin dolar civarında tutundu. Dünyanın en büyük kripto para birimi, gelişmelerin ardından yaklaşık 77 bin 346 dolardan işlem gördü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran içindeki IRGC hedeflerine düzenlediği yeni saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonların İran'ın boğaz yakınında mayın döşemesi ve Ürdün'deki bir ABD üssüne yönelik saldırının ardından gerçekleştirildiğini belirtirken, IRGC de misilleme adımı açıkladı.

SATIŞ DALGASINDAN KRİPTO PİYASASI ÇOK ETKİLENMEDİ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol ve hisse senedi piyasalarında risk iştahı zayıflarken, Bitcoin'in sert bir satış dalgasıyla karşılaşmadığı görüldü.

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 69,1 seviyesinde bulunurken, takip edilen kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2,249 trilyon dolar olarak hesaplandı. Korku ve Açgözlülük Endeksi de 63 puanla "açgözlülük" bölgesinde kaldı.

Bitcoin fiyatları 2 Eylül TSİ 10.18 itibarıyla yüzde 0,22 yükselişte 77 bin dolar bandındaki seyrini sürdürüyor.

PETROL YÜKSELDİ, BORSA VE ALTIN DÜŞTÜ

Arz kesintisi endişeleri Brent petrolün varil fiyatını yüzde 4,6 yükselterek 94,65 dolara taşıdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,80'e çıkarken, VIX volatilite endeksi yüzde 9,52 yükseldi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,71 düşüşle 7.631,5 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de aynı şekilde düşüş göstererek güne yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı.

Dolar endeksi yüzde 0,12 artarak 99,76'ya yükselirken, altın yüzde 2,45 değer kaybederek ons başına 4.327,7 dolara indi. Altının 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu yaklaşık 4.528 doların altına gerilemesi, teknik satış baskısını artırdı.

GÖZLER CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasa beklentilerine göre Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 68'i gördü. Belirlenen oran, Fed Başkanı Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin açıklamalarından önce yaklaşık yüzde 35 bandındaydı.

Bitcoin'in 77 bin dolar civarındaki dayanıklılığının sürüp sürmeyeceğinde ABD tarafından duyurulan veriler etkili olacak. 2 Eylül'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi, özellikle 4 Eylül'de yayımlanacak ağustos ABD tarım dışı istihdam raporu, 11 Eylül'deki enflasyon verileri ve 15-16 Eylül'deki Fed toplantısı Bitcoin'in yönü için kritik önem arz ediyor.