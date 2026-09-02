Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BKRGY), Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı ilk günde hareketli dakikalara sahne oldu.

24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde İntegral Yatırım liderliğinde 12,93 TL fiyatla talep toplayan ve 2,15 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne ulaşan şirket payları, borsadaki ilk seansına taban seviyesinden açılış yaparak başladı.

Açılış seansında eşleşme fiyatının 11,64 TL ile taban seviyede gerçekleşmesi üzerine panikleyen yatırımcıların yoğun satış emirleri, ilk dakikalarda tahtada kilitlenmeye ve işlemlerin gerçekleşememesine yol açtı.

Ancak ilerleyen dakikalarda tabandaki satış baskısının kırılmasıyla hisse toparlanarak saat 10:11 itibarıyla 12,00 TL seviyelerinde dengelendi.

İNTEGRAL TAHTAYI KARŞILADI

İşlemlerin başlamasının ardından saat 10:12 itibarıyla aracı kurumların takas dengesinde konsorsiyum lideri İntegral Yatırım'ın yoğun alımları dikkat çekti.

Toplamda 25,7 milyon lotluk alış hacmine karşılık 19,6 milyon lotluk satışın gerçekleştiği ilk seans dakikalarında, alıcılar tarafında yüzde 86,65'lik ezici bir oranla İntegral Yatırım'ın yer alması tahtadaki taban baskısının dağılmasında ana etken oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.