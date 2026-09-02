Tüpraş (TUPRS) hissesi için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor. 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun ardından bir kurum daha Tüpraş için hedef fiyatını ve yatırım tavsiyesini açıkladı.

TÜPRAŞ İÇİN 510 TL HEDEF FİYAT

Vakıf Yatırım, TUPRS hissesi için 510 TL hedef fiyat belirlerken, hisseye ilişkin tavsiyesini “Al” olarak açıkladı.

2 Eylül 2026 itibarıyla TUPRS hissesi 392,50 TL seviyesinden işlem görüyor. Aracı kurumun belirlediği 510 TL'lik hedef fiyat, mevcut fiyata göre %29,93 prim potansiyeline işaret ediyor.

VAKIF YATIRIM'IN TUPRS DEĞERLENDİRMESİ

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Tarih Vakıf Yatırım 510 TL 392,50 TL Al %29,93 2 Eylül 2026

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