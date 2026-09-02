Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplamalar şekillenmeye başladı. Farklı kurumların 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,7 ile yüzde 10,8 arasında, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında değişebilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek. Memur ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık hesabın ilk verisi belli oldu. Şimdi gözler ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

AA FİNANS TAHMİNİNE GÖRE ZAM YÜZDE 9,97

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,86 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,49 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 9,97'ye ulaşması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 9,97 olacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 2,78'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 7,91'e ulaşacak.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'den 34 bin 21 TL'ye yükselecek.

Altı aylık enflasyon oranının taban aylığa yansıtılması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük ödeme de 23 bin 552 TL'den 25 bin 900 TL'ye çıkacak.

MERKEZ BANKASI ANKETİNE GÖRE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari ay enflasyon beklentisi yüzde 1,67, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,43 olarak yer aldı.

Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,91 olacak.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı yüzde 9,91'e ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 2,72'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,86 olacak.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük ödeme ise 25 bin 886 TL'ye ulaşacak.

BİR DİĞER HESAPTA ZAM YÜZDE 10,8'E ÇIKIYOR

Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 olarak hesaplandı.

Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,8'e çıkabilecek.

Memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının ise yüzde 8,73 olması bekleniyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük ödeme ise 26 bin 96 TL'ye çıkabilecek.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,7

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncelledi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7 zam yansıyabilecek.

Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 1,59 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 6,67 zam alabileceği hesaplanıyor.

Buna göre en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 630 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük ödeme ise 25 bin 601 TL'ye çıkacak.

OCAK ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve emeklilerin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli değil.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 2026'nın temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon doğrudan belirleyici olacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışına ek olarak oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak.

Bu nedenle ağustos ayı enflasyon verisi, yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin ocak zammını gösterecek altı aylık tablonun ikinci verisini oluşturacak.