Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatları, ABD-İran hattındaki jeopolitik gerilim ve Fed’den gelen şahin mesajlar, uluslararası tahvil piyasalarında tarihi bir satış dalgasını tetikledi.

Vontobel Portföy Yöneticisi Christian Hantel, mevcut tablonun yüksek faiz ortamının kalıcılığına işaret ettiğini belirtirken, Allianz Research analistleri ise koşulların toparlanmadan önce daha da bozulabileceği konusunda uyardı.

ŞAHİN FED MESAJLARI VE ENFLASYON KAYGILARI

Piyasalardaki sert satış dalgasının arkasında iki temel etken öne çıkıyor:

• Fed Başkanı Warsh’ın Kararlı Duruşu: Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısında enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusundaki net tavrı ve gerekirse ek adımlar atılabileceği mesajı, faiz indirim beklentilerini rafa kaldırdı. Piyasalarda Fed’in bir sonraki toplantıda faiz artırma ihtimali yüzde 68 olarak fiyatlanmaya başladı.

• Petrol ve Enerji Maliyetleri: ABD-İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatının 95 doların üzerine çıkması, küresel enflasyonun yeniden tırmanacağı endişelerini körükledi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da gelecek hafta faiz artışına gideceği beklentisi güçlendi.

TAHVİL PİYASALARINDA REKOR SEVİYELER

Gelişmiş ülke tahvillerindeki satıcılı seyir, faiz oranlarını tarihi zirvelere taşıdı:

• ABD 10 Yıllık: Tahvil faizi yüzde 4,81 ile yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini gördü. Piyasa aktörleri yüzde 5 eşiğini yüksek sesle tartışmaya başladı.

• Japonya 10 Yıllık: 30 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 3 seviyesini aştı.

• Avustralya 10 Yıllık: Yüzde 5,198 ile son 15 yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

• Avrupa ve İngiltere: Almanya ve Fransa tahvil vadeli kontratları tarihi dip seviyelere gerilerken, İngiltere tahvil faizleri 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

KAMU BORÇLARINDA KRİZ RİSKİ

Allianz Research analistleri, merkez bankalarının olası müdahalelerinden önce tahvil getirilerinde geçici olarak 70 baz puana kadar ek bir yükseliş yaşanabileceğini öngördü.

Yüksek faizler ile biriken kamu borçları arasındaki olumsuz döngünün özellikle Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya ve ABD gibi borç yükü yüksek ülkelerde kriz tetikleme riski barındırdığı vurgulandı.

Bununla birlikte analistler, talep tarafında yaşanabilecek olası bir olumsuz şokun tahvil faizlerinde hızlı bir geri çekilmeyi de beraberinde getirebileceğini ifade etti.

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