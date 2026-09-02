Gece İran’dan gelen sıcak haberlerle birlikte altının ons fiyatı dört günlük satış dalgasında son üç haftanın en düşük seviyelerine çekildi. Veriler, 200 günlük hareketli ortalamanın da altında kaldı.

Bank of America’nın raporuna göre ise altın, fon girişlerinin Ekim 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte son bir yılın en güçlü talep dalgasına sahne oluyor.

Yatırımcıların faiz politikaları, ABD dolarının gidişatı ve küresel makroekonomik riskleri yeniden değerlendirmesi; güvenli liman olarak görülen altın ve altına dayalı borsa yatırım fonlarında (ETF) savunma pozisyonlarının yeniden güçlenmesini sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR VE PİYASA GÖSTERGELERİ

• 10 Ayın Zirvesi: Ağustos ayında altın destekli ETF'lere olan haftalık varlık girişi 6,4 milyar dolara ulaşarak son 10 ayın en büyük haftalık kazancını kaydetti.

• 4 Haftalık Trend Yükselişte: Haftalık talebin yanı sıra 4 haftalık hareketli ortalamanın da yukarı yönlü seyretmesi, ilgilinin tek bir haftaya özgü kalmadığını ve daha geniş bir yatırımcı grubuna yayıldığını gösteriyor.

• Tarihsel Karşılaştırma: 2023 ve 2024 yıllarındaki sakin pozisyonlanmanın aksine, 2025'in ikinci yarısından itibaren haftalık fon girişleri periyodik olarak 6 milyar dolar eşiğini aşmaya başladı.

TALEP ARTIŞINI TETİKLEYEN TEMEL ETKENLER

Tahvil getirilerindeki olası düşüşler, faiz getirisi olmayan altının alternatif maliyetini düşürerek çekiciliğini artırıyor.

Dolar endeksindeki olası gevşeme, ABD dışındaki alıcılar için altın maliyetini düşürerek küresel talebi destekliyor.

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, potansiyel dolar zayıflamasına ve para birimlerindeki değer kayıplarına karşı korunma aracı olarak altının ön planda kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

Analistler, mevcut iyimser havanın kalıcı bir boğa trendine dönüşmesi için ETF akışlarının ve ABD tahvil getirilerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Doların yeniden güçlenmesi, faiz oranlarında yaşanabilecek yukarı yönlü bir sıçrama veya fonlardan gelebilecek ani çıkışların piyasa ivmesini hızla tersine çevirebileceği ve oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

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