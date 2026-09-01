Eylül ayının gelmesiyle birlikte küresel ve yerel finans piyasalarında hareketli günler başladı.

Yaz aylarındaki görece sakin seyir yerini daha oynak bir piyasa yapısına bırakırken; küresel faiz beklentileri, enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

EYLÜL PİYASALARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİMLER

• Merkez Bankaları ve Faiz Politikaları: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son dönemdeki sıkılaşma ve enflasyonla mücadele vurgusu, küresel tahvil getirilerini yukarı taşırken dolar endeksinde de dalgalanmalara yol açıyor.

• Küresel Enflasyon ve Enerji Maliyetleri: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, küresel çapta enflasyonist baskıları yeniden gündeme taşıyarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarını şekillendiriyor.

• Borsa ve Risk İştahı: Sonbaharın gelişiyle birlikte hisse senedi piyasalarında da sektör bazlı ayrışmalar ve bilanço odaklı fiyatlamalar öne çıkıyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM: ONS VE GRAM ALTIN

Yeni ayın ilk işlem günlerinde altın hem küresel ons fiyatındaki dengelenme çabası hem de iç piyasadaki kur dinamiklerinin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor.

Altın Türü Güncel Piyasa Seviyesi (Yaklaşık) Piyasayı Etkileyen Ana Faktör Ons Altın 4.430 – 4.440 dolar Fed faiz beklentileri, küresel tahvil getirileri Gram Altın 6.880 – 6.900 TL Ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru bileşimi Çeyrek Altın 11.150 – 11.550 TL İç piyasa fiziki talep ve işçilik farkları Cumhuriyet Altını 44.300 – 46.000 TL Uzun vadeli birikim talebi

UZMANLARDAN EYLÜL AYI DEĞERLENDİRMESİ

Piyasa uzmanları, eylül ayı boyunca yatırımcıların özellikle küresel makroekonomik verilere odaklanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ons tarafında yüksek faiz ve güçlü dolar baskısı hissedilse de jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımları fiyatlara taban desteği sağlamaya devam ediyor.

İç piyasada ise gram altın yatırımcılarının hem ons hareketlerini hem de döviz kurunu eş zamanlı izlemelerinin önem taşıdığı vurgulanıyor.

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