Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları yeni haftaya belirgin bir geri çekilmeyle başladı.

Cuma gününü 7 milyon 92 bin liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izledi:

• En Düşük Fiyat: 6.844.100 TL

• En Yüksek Fiyat: 7.127.200 TL

• Günün Kapanış Fiyatı: 6.855.000 TL

• Günlük Kayıp Oranı: Yüzde 3,3

PİYASADAKİ İŞLEM HACMİ 10 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

KMKTP'de altın ve diğer kıymetli maden işlemlerinde yoğun bir hacim gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 1.435,34 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 9.830.296.834,01 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 10.028.277.002,46 TL

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren finansal kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

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