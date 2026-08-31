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Gün sonunda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanış seviyesine göre sert düşüş kaydederek 6 milyon 855 bin lira seviyesine indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları yeni haftaya belirgin bir geri çekilmeyle başladı.

Cuma gününü 7 milyon 92 bin liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izledi:

• En Düşük Fiyat: 6.844.100 TL

• En Yüksek Fiyat: 7.127.200 TL

• Günün Kapanış Fiyatı: 6.855.000 TL

• Günlük Kayıp Oranı: Yüzde 3,3

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PİYASADAKİ İŞLEM HACMİ 10 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

KMKTP'de altın ve diğer kıymetli maden işlemlerinde yoğun bir hacim gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 1.435,34 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 9.830.296.834,01 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 10.028.277.002,46 TL

Altının kilogram fiyatı 6,8 milyon TL sınırına kadar düştü, Görsel 1

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren finansal kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.887,94 6.888,81 % -0.29 22:33
Ons Altın / TL 214.479,73 214.560,28 % -0.17 22:48
Ons Altın / USD 4.445,01 4.445,50 % -0.21 22:48
Çeyrek Altın 11.020,70 11.263,20 % -0.29 22:33
Yarım Altın 21.972,52 22.526,39 % -0.29 22:33
Ziynet Altın 44.082,80 44.915,01 % -0.29 22:33
Cumhuriyet Altını 45.276,00 45.960,00 % -0.23 16:45
Tüm Altın Fiyatları

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