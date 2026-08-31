Federal Konsey onayının ardından yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, sürücüler için zorunlu olan "Kod 95" mesleki yeterlilik sınavı artık Türkçe dahil 9 farklı yabancı dilde gerçekleştirilebilecek.

Dil engelinin kalkmasıyla birlikte Türkiye’den Almanya’da çalışmak isteyen binlerce adayın başvuru süreci hız kazanırken, sektör temsilcileri yurt dışındaki çalışma şartlarının Türkiye'deki kazançların 2 ila 3 katına denk geldiğini vurguluyor.

LOJİSTİKTE 120 BİN ŞOFÖR AÇIĞI VAR

Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) verilerine göre ülkede şu anda 120 bini aşkın kamyon ve tır şoförü eksikliği yaşanıyor.

Mevcut sürücü nüfusunun üçte birinin 55 yaşın üzerinde olması ve her yıl 30-35 bin şoförün emekliye ayrılmasına karşılık sektöre yalnızca 15-20 bin yeni sürücünün katılması krizi derinleştiriyor.

Hükümet, 18 Ağustos itibarıyla devreye giren Türkçe, Arnavutça, İngilizce, Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca sınav imkânıyla ilk etapta acil ihtiyaç duyulan 40 bin sürücüyü istihdam etmeyi, uzun vadede ise 367 bin kişilik toplam açığı kapatmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DEN BAŞVURU YAĞMURU: BEKLEYEN ADAY SAYISI 3 BİNİ AŞTI

Blue Card Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer’in aktardığı bilgilere göre düzenlemenin ilk günlerinden itibaren yoğun bir talep patlaması yaşandı.

Sistemde işlemlerinin başlamasını bekleyen Türk şoför sayısı 3 bini aşarken, sadece bir hafta sonunda 200’den fazla yeni başvuru kaydedildi.

• Hangi Ehliyetler Başvurabiliyor? C (Kamyon), CE (Çekici/Tır) ve D (Otobüs) sınıfı ehliyet sahipleri başvuruda bulunabiliyor.

• Sektörel Kayma: Otobüs şoförlerinden (D sınıfı) yolcularla doğrudan iletişim nedeniyle B2 seviyesinde Almanca istenmesi, birçok otobüs sürücüsünün yük taşımacılığına (C ve CE) yönelmesine yol açıyor.

• Dağıtım Rotaları: Almanya'daki ihtiyaç sadece uzun yol kaptanlığı ile sınırlı değil; fabrika, depo ve marketler arasındaki şehir içi ve kısa mesafe dağıtım ağlarında da ciddi bir sürücü açığı bulunuyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? İSTANBUL’DA SINAV MERKEZİ PLANI

Mevcut prosedürde süreç, Almanya'daki bir işverenden alınan somut iş teklifiyle başlıyor. Ehliyetin Alman ehliyetine dönüştürülmesi ve Kod 95 sınavının başarıyla tamamlanması şart.

Sınavın Türkçe olması, daha önce Almanca bilmediği için süreci 3-4 ay uzayan ve bu süreçte yaşam masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalan adaylara zaman ve finansal kolaylık sağlıyor.

Öte yandan Blue Card Türkiye, eğitim, ehliyet dönüşümü ve Kod 95 sınav süreçlerini tamamen Türkiye'ye taşıyacak bir proje üzerinde çalışıyor.

İstanbul’da kurulması planlanan merkez faaliyete geçtiğinde, Türk şoförlerin tüm bürokratik ve mesleki hazırlıkları Türkiye'de tamamlanarak Almanya’ya indikleri ilk gün direksiyon başına geçmeleri hedefleniyor.

MAAŞLAR VE SOSYAL HAKLAR

Aylık Kazanç: Almanya’da tır ve kamyon şoförleri için brüt maaşlar 2.800 euro (156.894 TL ile 4.500 euro (252.150 TL)arasında değişiklik gösteriyor. Maaş tutarı eyalet, deneyim, yük tipi ve gece mesaisine göre şekilleniyor.

• 45 Yaş Üstü Kriteri: Herhangi bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 45 yaşın üzerindeki adayların 2026 yılı standartlarına göre yıllık en az 55.770 euro maaşlı bir sözleşme yapması veya emeklilik güvencesini kanıtlaması isteniyor.

• Aile Birleşimi ve Oturum: İş sözleşmesini imzalayan sürücüler eş (A1 Almanca şartı ile) ve çocuklarını (dil şartı yok) yanlarında götürebiliyor. 2 yıl boyunca çalışan ve B1 seviyesinde Almanca öğrenen sürücülere süresiz oturum izni hakkı tanınıyor.

Türkiye'de yaklaşık 1,2 milyon kişinin ağır vasıta ehliyetine sahip olduğu göz önüne alındığında, dil engelinin kalkmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Almanya'ya şoför göçünün artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Gazete Oksijen