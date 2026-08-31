Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 114,86 puan gerileyen endeks, yüzde 0,78 değer kaybıyla 14.526,70 puana düştü.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi ise 106,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Piyasadaki satış ağırlıklı seyre paralellik gösteren ana endekslerde kayıplar dikkat çekti:

• Bankacılık Endeksi: Yüzde 0,96 değer kaybetti.

• Holding Endeksi: Yüzde 0,42 geriledi.

• Günün En Çok Kazandıranı: Yüzde 3,27 yükselişle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

• Günün En Çok Kaybettireni: Yüzde 3,09 düşüşle taş toprak sektörü olarak öne çıktı.

KÜRESEL RÜZGÂRLAR VE JEOPOLİTİK GERİLİM BASKISI

Borsa İstanbul'daki satıcılı görünümde, Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki şahin mesajlarının eylül ayına yönelik faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ana etken oldu.

Buna ek olarak Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler de küresel risk iştahını düşürerek piyasaları negatif etkiledi.

Teknik seviyelerde BIST 100 için 14.400 ve 14.300 puan destek, 14.600 ve 14.700 puan ise direnç konumunda.

HİSSELERDE SON DURUM: EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Piyasadaki dalgalanmayla birlikte saat 13:37 itibarıyla hisse bazlı para giriş ve çıkış tabloları da netleşti:

En Yüksek Para Girişi Olan Hisseler:



• THYAO: 213,49 milyon TL para girişi (Fiyat: 304,00 TL | Yüzde -1,14)

• SAHOL: 137,58 milyon TL para girişi (Fiyat: 94,75 TL | Yüzde +1,17)

• KCHOL: 103,07 milyon TL para girişi (Fiyat: 216,70 TL | Yüzde +1,26)

• GESAN: 94,51 milyon TL para girişi (Fiyat: 93,10 TL | Yüzde +0,16)

• AKBNK: 94,48 milyon TL para girişi (Fiyat: 73,10 TL | Yüzde -0,14)

En Yüksek Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• ASELS: -370,30 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 392,50 TL | Yüzde -2,85)

• KTLEV: -231,07 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 66,85 TL | Yüzde -3,12)

• ASTOR: -189,80 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 337,50 TL | Yüzde -3,36)

• TUPRS: -120,77 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 399,50 TL | Yüzde +0,88)

• YKBNK: -115,66 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 37,18 TL | Yüzde -0,11)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 325.75 30.780.161.674,50 % -6.73 18:10 DSTKF 2081 20.192.947.370,00 % 5.9 18:10 TUPRS 400.25 14.183.344.670,00 % 1.07 18:10 OZATD 4835 13.518.667.410,00 % 0.31 18:10 ASELS 386.25 13.372.760.909,25 % -4.39 18:10 Tüm Hisseler

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