Toyota, bu teknolojiyi zamanla modellerine yayarak 2030 yılı itibarıyla daha geniş bir kitleye ulaştırmayı planlıyor.

Toyota’nın otonom sürüş planları yalnızca yolcu araçlarıyla sınırlı değil. Şirket, ticari platformlarda tamamen otonom sürüş imkânı tanıyan Seviye 4 teknolojisi üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor:

• e-Palette Hedefi: Servis otobüsü olarak da hizmet veren elektrikli e-Palette modelinin, en erken 2027 mali yılı itibarıyla Seviye 4 otonom sürüş altyapısına kavuşması amaçlanıyor.

• Yaygınlaşma Takvimi: Ticari araçlarda Seviye 4 kullanımının 2030 yılından itibaren ülke genelinde hız kazanması öngörülüyor.

• Waymo İş Birliği: Alphabet bünyesindeki Waymo ile robotaksi projelerinde iş birliği yapma fikri masada bulunsa da henüz net bir takvim paylaşılmış değil.

GÜVENLİK ODAKLI YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMI

Toyota, Tesla gibi yapay zekânın tüm sürüş sürecini uçtan uca yönettiği modeller yerine farklı bir güvenlik mimarisi tercih ediyor.

Yapay zekanın olası beklenmedik tepkilerini engellemek adına, insan eliyle tasarlanmış kurallara dayanan bir "koruma bariyeri" kullanılacak.

Toyota yetkilileri, bu güvenlik odaklı mimarinin trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını yaklaşık yüzde 60 azaltabileceğini vurguluyor.

Toyota Yazılım Geliştirme Merkezi Başkanı Akihiro Sarada, yürütülen projeyi şu sözlerle özetliyor:

"Teknik açıdan Seviye 4 seviyesinde bir teknoloji geliştiriyoruz ancak bunu ticari olarak piyasaya Seviye 2++ düzeyinde sunacağız."