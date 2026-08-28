Yapılan incelemeler sonucunda şirketin mevcut finansal yapısı ve operasyonel performansı doğrultusunda kredi derecelendirme notları teyit edilerek tüm görünümleri "Durağan" olarak korundu.

JCR Avrasya tarafından açıklanan derecelendirme notları şu şekilde sıralandı:

• Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA+ (tr) / (Görünüm: Durağan)

• Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Görünüm: Durağan)

• Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Görünüm: Durağan)

• Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Görünüm: Durağan)

Açıklamada, şirketin ulusal ölçekteki yüksek yatırım yapılabilir seviyesini temsil eden 'AA+ (tr)' notunun korunmasında, savunma sanayindeki güçlü konumunun ve sürdürülebilir finansal dengelerinin etkili olduğu vurgulandı.

SDTTR PİYASA VERİLERİ VE HİSSE PERFORMANSI

Not açıklamasının yapıldığı gün itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören SDTTR payları günlük yüzde 2,70 kayıpla 23,74 TL seviyesinden işlem görüyor. Gün içi işlem hacmi ise 138,6 milyon TL (5,67 milyon lot) seviyesinde gerçekleşti.

Şirket hisselerinin performans tablosu şu şekilde:

• Günlük Değişim: Yüzde -1,48

• Haftalık Değişim: Yüzde +2,30

• Aylık Değişim: Yüzde +13,01

• Yıllık Değişim: Yüzde +31,56

• Son 1 Yılın En Düşük / En Yüksek Seviyeleri: 16,10 TL / 27,27 TL

Kısa vadeli geri çekilmeye rağmen SDTTR hisselerinin aylık yüzde 13,01 ve yıllık yüzde 31,56 primle orta ve uzun vadede yatırımcısına pozitif getiri sağlamaya devam ettiği görülüyor.

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