Soruşturma kapsamında şirketlerin rekabete hassas bilgileri paylaşarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmedikleri incelenecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın rekabete hassas bilgi değişimi iddiası üzerine başlatıldığı belirtildi.

FİYAT VE SATIŞ BİLGİLERİ İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında teşebbüslerin birbirleriyle ürün bazlı fiyatlar, satış miktarları, ulaşılması gereken hedefler, vade süreleri ve iskonto oranları gibi rekabete hassas bilgileri paylaşıp paylaşmadıkları ve bu bilgi paylaşımının rekabet üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek.

Rekabet Kurumu, söz konusu bilgi paylaşımının rakipler arasındaki stratejik belirsizliği azaltarak rakipler arasında koordinasyona yol açabilecek nitelikte olup olmadığının Kanun kapsamında inceleneceğini bildirdi.

SORUŞTURMA AÇILAN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında adı geçen teşebbüsler arasında Adama Turkey, Agrobest Grup, Agrofarm Kimya, AMC-TR Tarım, Astranova Tarım, BASF Agricultural Solutions Turkey, Ertar Kimya, Ferbis Tarım, Sunset Kimya, FMC Turkey, Lances Link Kimya, Nufarm Turkey, Platin Kimya, Safa Tarım, UPL Ziraat ve Kimya, Sumi Agro Turkey, Syngenta Tarım ve Tarkim Bitki Koruma yer alıyor.

SORUŞTURMA KARARI İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu, soruşturma kararlarının ilgili teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri veya yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Soruşturma sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda teşebbüslerin ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini ihlal edip etmedikleri değerlendirilecek.