Warsh, enflasyonla mücadelede yüzde 2’lik hedefin temel ilke olmaya devam edeceğini vurgularken, mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkı olmadığını söyledi.

Mayıs ayında göreve gelmesinin ardından Jackson Hole Sempozyumu’nda ilk kapsamlı konuşmasını yapan Warsh, yüzde 2’lik enflasyon hedefinin esnetilemeyecek sabit bir ilke olduğunu belirtti.

Warsh, temel enflasyonun açık ve yeterli bir hızla yüzde 2 hedefine ilerlediğine ilişkin ikna edici kanıt bulunması gerektiğini ifade ederek, aksi durumda Fed’in gerekli adımları atacağını söyledi.

“ENFLASYON VERİLERİNDE CİDDİ BİR İYİLEŞME İŞARETİ YOK”

Yaz aylarında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerinin beklentilerden olumlu gelmesine rağmen ana enflasyon eğilimlerinde kalıcı bir iyileşme görülmediğini belirten Warsh, “Enflasyon verilerinde ciddi bir iyileşme işareti yok” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun halen yüzde 2’nin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Warsh, Fed’in temel odağının fiyat istikrarı olması gerektiğini belirterek, “Fed’in görevi fiyat istikrarını sağlamak” mesajını verdi.

İLERİ YÖNLENDİRME SINIRLI OLMALI

Göreve gelmesinin ardından sınırlı iletişim stratejisi ve net yönlendirme sunmaması nedeniyle eleştirilen Warsh, Jackson Hole konuşmasında para politikasının önceliklerine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı mesajlarını verdi.

Warsh, para politikasında ileri yönlendirmenin rolünün sınırlı olması gerektiğini belirterek, “İleri yönlendirmenin rolü sınırlı olmalı” dedi.

Fed’in kararlarını ekonomik gelişmeler ve piyasa sinyalleri doğrultusunda şekillendirmesi gerektiğini vurgulayan Warsh, merkez bankasının mümkün olduğunca filtrelenmemiş ve net piyasa sinyallerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

KONUŞMANIN ARDINDAN ALTIN VE GÜMÜŞ GERİLEDİ

Warsh’ın açıklamalarının ardından değerli metallerde de aşağı yönlü hareket görüldü. Altın fiyatları yüzde 1’e yaklaşan kayıp yaşadı.

Ons altın TSİ 17.31 itibarıyla yüzde 0,85 düşüşle 4.558 dolardan, gram altın ise yüzde 0,68 gerilemeyle 7.077 TL’den işlem gördü.

Gümüş fiyatlarında da benzer bir tablo oluştu. Ons gümüş yüzde 0,20 düşüşle 69,09 dolar, gram gümüş ise yüzde 0,06 kayıpla 107 TL seviyesinde işlem gördü.

Böylece Fed Başkanı Warsh’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları sonrasında altın ve gümüşte geri çekilme yaşandı.

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