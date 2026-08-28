Georgi Deyanov liderliğindeki Morgan Stanley ekonomistlerinin değerlendirmesine göre TCMB, ekim ve aralık aylarında faiz indirimine gidebilir. Banka, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYOR

Morgan Stanley'nin baz senaryosuna göre TCMB, eylül toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyecek. İlk faiz indiriminin ekim ayında, ikinci indirimin ise aralık ayında yapılması bekleniyor.

Banka, 3 Eylül'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin beklentilerin belirgin şekilde altında kalması halinde ise faiz indirim takviminin öne çekilebileceğine dikkat çekti.

AĞUSTOS ENFLASYONU İÇİN YÜZDE 31,8 TAHMİNİ

Morgan Stanley ekonomistleri, ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,1 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Öte yandan TCMB'nin bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının ardından ortalama fonlama maliyeti, şubat ayından bu yana ilk kez yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye geriledi.

Morgan Stanley, fonlama maliyetindeki düşüş ve para politikasındaki gelişmeler doğrultusunda faiz indirim döngüsünün yılın son çeyreğinde başlayacağını ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Ekonomim